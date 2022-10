Ansaldo Energia, nuova assemblea per decidere iniziative di lotta

Nuova assemblea dei lavoratori di Ansaldo Energia "per fare il punto della situazione e decidere insieme le iniziative di lotta da mettere in campo". L'appuntamento è per martedì 11 ottobre alle ore 8.15 presso la portineria centrale in via Lorenzi.

"Ad oggi nessuna risposta. Nessun segnale. Niente di niente - spiegano i sindacati in una nota -. Sono passati 70 giorni da quando l'azienda ci ha comunicato ufficialmente l'avvio della procedura prevista dall'articolo 2446 del Codice Civile, dove viene richiesta una ricapitalizzazione all'azionista (Cassa depositi e Prestiti che detiene l'88% di Ansaldo Energia) essenziale per la sopravvivenza aziendale".

"A questo - proseguono i rappresentanti dei lavoratori - si aggiunge una situazione disastrosa dal punto di vista dei carichi di lavoro con uno scarico iniziale di 200mila a ore a partire dai primi mesi del 2023 comunicato ufficialmente dall'azienda. Sono passati 20 giorni dall'incontro, da noi richiesto con una giornata di sciopero, con il prefetto di Genova proprio per denunciare questa drammatica situazione e chiedere l'intervento, in attesa del nuovo Governo, di Cassa Depositi e Prestiti".

L'assemblea è indetta "per difendere migliaia di posti di lavoro e una fabbrica simbolo della città di Genova", concludono i sindacati.