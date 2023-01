Voltri, grande successo per "Genova e il Natale con gli occhi di Dickens": mostra prorogata

Genova ha ancora voglia di feste e, soprattutto, ha ancora voglia di cultura: visto il grande successo di pubblico, anche se la chiusura era prevista per l'8 gennaio, è stato deciso di prorogare fino al 21 la mostra "Genova e il Natale con gli occhi di Dickens" a Voltri.

Le aperture dell'esposizione, presso il teatro storico di Villa Duchessa di Galliera, saranno sabato 14, domenica 15 e sabato 21 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, con turni di visita ogni ora. Scuole e gruppi su prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a info@villaduchessadigalliera.it.

La mostra, che aveva ottenuto anche il patrocinio del Dickens Museum di Londra, è stata letteralmente presa d'assalto nel weekend dell'Epifania, data in cui è stata anche aperta eccezionalmente la settecentesca Sala delle Conchiglie: da questo sold out, la decisione di non terminare l'esperienza quel fine settimana. A fine anno, a Voltri si è recato anche Paul Graham, membro del board del Dickens Museum di Londra, insieme con la delegazione della Dickens Fellowship guidata da Marzia Dati.

La mostra

Si tratta di un'esposizione temporanea dedicata a Dickens e il suo amore per Genova in cui scrisse uno dei suoi racconti di Natale, "Le campane", e dove lesse per i suoi amici il celebre "Canto di Natale". Un viaggio che ripercorre i passi di Charles Dickens a Genova, attraverso prime edizioni, ritratti originali, vedute di Genova risalenti alla stessa epoca che restituiscono perfettamente quelle che sono state le sue impressioni nel 1844 e nel 1853. Il rapporto tra Dickens, Mazzini, la critica sociale e le sue frequentazioni con l'aristocrazia genovese.

La mostra ha anche il patrocinio del Consolato Onorario Britannico di Genova e della Dickens Fellowship di Carrara. Per allestirla, lo staff di Villa Duchessa di Galliera ha collaborato con Palazzo Ducale e con il Docsai e la Biblioteca di Storia Patria di Genova.

I biglietti si possono prenotare su Happy Tickets.

Dickens e "Le campane"

Il celebre scrittore inglese nel corso della sua vita viaggiò per l'Italia e si fermò anche a Genova, in particolare soggiornò in una villa in fondo a via San Nazaro. L'autore, oltre a scrivere le sue impressioni in "Pictures from Italy", era impegnato nella stesura dei "Racconti di Natale" che contengono il famosissimo "Canto di Natale".

A Genova furono proprio le campane a ispirare l'artista per l'omonimo racconto: "Avere trovato il titolo - disse - e sapere come sfruttare lo spunto delle campane è una gran cosa. Che mi assordino pure da tutte le chiese e i conventi di Genova, ormai: non vedo altro che la cella campanaria di Londra in cui le ho collocate".