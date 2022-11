Il Dickens Museum di Londra riconosce il patrocinio alla mostra dello scrittore a Voltri

Sarà una vera e propria esposizione internazionale quella che ospiterà il teatro storico di Villa Duchessa di Galliera, a Voltri, dal 9 dicembre al 9 gennaio.

"Genova e il Natale con gli occhi di Dickens", a poco più di una decina di giorni dall'inaugurazione, ha infatti ottenuto il prestigioso riconoscimento del patrocinio del Dickens Musum di Londra, che a sua volta ha dato la possibilità di integrare la mostra con due lettere del celebre scrittore - redatte a Genova - e custodite nel museo inglese. Ma non sarà l'unica sorpresa, promettono i curatori della mostra, perché ci saranno altri documenti e opere esposti.

Sarà possibile acquistare i biglietti dal 30 novembre: "Tutto ciò - dicono gli organizzatori di Villa Duchessa di Galliera - dimostra e conferma che il nostro, vostro parco sia un parco in grado di ospitare eventi organizzati con enti internazionali. Grazie alla Dickens Fellowship di Carrara per aver contribuito a costruire questo rapporto".

La mostra

Quella che verrà inaugurata a Voltri il 9 dicembre è un'esposizione temporanea dedicata a Dickens e il suo amore per Genova in cui scrisse uno dei suoi racconti di Natale, "Le campane", e dove lesse per i suoi amici il celebre "Canto di Natale". Un viaggio che ripercorre i passi di Charles Dickens a Genova, attraverso prime edizioni, ritratti originali, vedute di Genova risalenti alla stessa epoca che restituiscono perfettamente quelle che sono state le sue impressioni nel 1844 e nel 1853. Il rapporto tra Dickens, Mazzini, la critica sociale e le sue frequentazioni con l'aristocrazia genovese.

La mostra ha anche il patrocinio del Consolato Onorario Britannico di Genova e della Dickens Fellowship di Carrara. Per allestirla, lo staff di Villa Duchessa di Galliera ha collaborato con Palazzo Ducale e con il Docsai e la Biblioteca di Storia Patria di Genova. Non mancherà il Corteo Storico di Voltri ad accogliere i visitatori in abiti ottocenteschi.

L'esposizione terminerà con l'apertura della Sala delle Conchiglie.

I biglietti si possono prenotare su Happy Tickets.

Dickens e "Le campane"

Il celebre scrittore inglese nel corso della sua vita viaggiò per l'Italia e si fermò anche a Genova, in particolare soggiornò in una villa in fondo a via San Nazaro. L'autore, oltre a scrivere le sue impressioni in "Pictures from Italy", era impegnato nella stesura dei "Racconti di Natale" che contengono il famosissimo "Canto di Natale".

A Genova furono proprio le campane a ispirare l'artista per l'omonimo racconto: "Avere trovato il titolo - disse - e sapere come sfruttare lo spunto delle campane è una gran cosa. Che mi assordino pure da tutte le chiese e i conventi di Genova, ormai: non vedo altro che la cella campanaria di Londra in cui le ho collocate".