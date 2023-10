Accensione riscaldamento 2023: quando si azionano i termosifoni a Genova e provincia

L'autunno ormai è arrivato, inizia a fare decisamente più fresco, a breve si passerà all'ora solare e iniziano le giornate segnate dal maltempo: a Genova, oltre a tirare fuori le felpe riponendo pantaloni corti e sandali, non manca chi si domanda quando si potranno accendere i termosifoni.

Sicuramente non è un problema per chi ha il riscaldamento autonomo, che può accendere i caloriferi quando si vuole.

Per chi invece ha il riscaldamento centralizzato il discorso si complica e a prevedere quando accendere i termosifoni è la legge che suddivide l'Italia in diverse zone climatiche. Ogni fascia ha date precise per l'azionamento del riscaldamento come regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 16/04/13 n. 74, mentre per eventi climatici straordinari (come improvvise o prolungate ondate di freddo) spetta ai sindaci di ogni città firmare ordinanze che possano modificare il calendario delle accensioni dei termosifoni.

La città di Genova fa parte della zona D, che prevede 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile.

Ma il resto della Città Metropolitana, come il resto d'Italia, è diviso in fasce con date diverse tra i comuni costieri e dell'entroterra. Dunque ecco, comune per comune, quando verrà acceso il riscaldamento:

fascia A 1° dicembre – 15 marzo 6 ore giornaliere

fascia B 1° dicembre – 31 marzo 8 ore giornaliere

fascia C 15 novembre – 31 marzo 10 ore giornaliere

fascia D 1° novembre – 15 aprile 12 ore giornaliere

fascia E 15 ottobre – 15 aprile 14 ore giornaliere

fascia F nessuna limitazione nessuna limitazione

Al di fuori di questo periodo, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Ed ecco a ogni comune della Città Metropolitana di Genova la propria classificazione: