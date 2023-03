Riapre Klainguti, lo storico bar pasticceria di piazza Soziglia

Riapre Klainguti, il gran bar pasticceria aperto nel 1828 in piazza di Soziglia, nel cuore del centro storico di Genova.

Ad annunciarlo, dove prima c'erano solo saracinesche abbassate, due grandi cartelloni sulle vetrine: "Presto il profumo dei nostri dolci tornerà in piazza Soziglia... Stiamo lavorando al restauro dei preziosi interni storici e al recupero dell'atmosfera dell'antico locale, tanto cara a noi genovesi. Con autentica passione stiamo anche recuperando le ricette originali per ridare il giusto risalto ai sapori unici dei nostri mordiaz, i portantur allo zabaione, i gobelletti di pasta frolla e confettura, e ovviamente la tanto amata torta Zena". Non solo: "Ritroverete i celebri Falstaff, le speciali brioches farcite con crema di nocciole che dedicammo a Giuseppe Verdi in occasione della prima rappresentazione dell'omonima opera al Carlo Felice. Al compositore, che era affezionato frequentatore del nostro bar pasticceria, i 'nostri' Falstaff piacquero così tanto che ci inviò un biglietto di ringraziamento".

Klainguti, bottega storica e punto di riferimento a Genova, locale amato tra gli altri anche dal grande compositore Giuseppe Verdi, aveva chiuso nel 2020, vittima della pandemia: i proprietari, loro malgrado, avevano deciso di abbassare la saracinesca per sempre, e ai genovesi non era rimasto che sperare in un nuovo acquirente, nonostante le proteste dei cittadini e l'avvio di una raccolta fondi per salvare lo storico bar pasticceria. Tre anni dopo, l'annuncio della riapertura grazie al pasticcere Michel Paquier e il suo socio Carlo Ponte, che in città già gestiscono Douce.