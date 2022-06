Estate in Liguria, nuovo spot con Elisabetta Canalis

Mercoledì 15 giugno, alle ore 14, nella Sala Trasparenza della Regione, in piazza De Ferrari 1, si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna di promozione turistica della Liguria per la stagione estiva.

Protagonista dello spot pubblicitario la showgirl Elisabetta Canalis, già testimonial di Regione Liguria nel video promozionale trasmesso in occasione del Festival di Sanremo 2022. Alla presentazione parteciperanno il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l'assessore al marketing territoriale Alessandro Piana, l’assessore al turismo Gianni Berrino e la testimonial Elisabetta Canalis.

Lo scorso 6 giugno la Canalis era a Santa Margherita Ligure proprio per girare alcune scene del nuovo spot estivo per la Regione. In occasione dei video promozionali andati in onda durante il Festival di Sanremo c'erano state polemiche da parte della Lista Sansa per la scelta della testimonial e per i costi dell'iniziativa promozionale.

Il cachet della showgirl sarda è di 140 mila euro, cifra che aveva provocato la reazione di Ferruccio Sansa, che aveva dichiarato: "Una situazione surreale, la soubrette promuoveva la Riviera dalla sua casa di Los Angeles. La Liguria neanche si vede. Ora sappiamo quanti soldi della Regione, cioè nostri, sono costati quei due spot".

Il presidente Toti aveva risposto spiegando che il compenso corrisposto ad Elisabetta Canalis non riguardava solo lo spot andato in onda durante il Festival, ma anche le campagne promozionali di Regione Liguria dell'estate e dell'autunno/inverno.

È stato lo stesso Giovanni Toti a ribadire, in un post sulla sua pagina Facebook, che l'investimento economico della Regione per avere la Canalis come volto della Liguria riguarda tutto il 2022: "Prima che partano i mugugnoni, la nuova cartolina rientra nell'accordo di Sanremo, in cui erano previsti anche uno spot per l’estate e per l'autunno! Tanto per capirci: nulla è dovuto in più alla Canalis per queste nuove scene".