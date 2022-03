"Gli spot della Canalis ci sono costati 4mila euro al secondo". Sansa attacca, la Regione ribatte

Ancora polemiche tra la Lista Sansa e Regione Liguria sugli spot di promozione turistica con Elisabetta Canalis, uno dei quali è andato in onda durante il Festival di Sanremo.

"Oltre duecentoquarantamila euro iva compresa di risorse pubblicheù per i due spot - scrive la Lista Sansa in una nota - questo è quanto emerso da una nuova interrogazione che abbiamo presentato durante l'ultima seduta del consiglio regionale"

"Toti ha dovuto ammettere che i due spot con Elisabetta Canalis sono costati oltre 240 mila euro - sottolinea il capogruppo Ferruccio Sansa -. Analizzando nel dettaglio la cifra si scopre che 120 mila euro è stato il cachet di Elisabetta Canalis, 70 mila euro il costo per la produzione dello spot e 55 mila euro per la ricerca del personaggio di pubblico rilievo. Sommando i due spot da 30 secondi ciascuno (uno trasmesso durante il Festival di Sanremo, l'altro non ancora reso pubblico) - conclude Sansa - arriviamo alla cifra record di 4mila euro al

secondo per vedere una soubrette sarda che parla di Liguria dalla sua casa di Los Angeles”.

Regione Liguria ha poi replicato con una nota: "Elisabetta Canalis, protagonista delle cartoline della Regione Liguria al Festival di Sanremo, sarà testimonial anche delle attività di promozione del nostro territorio che saranno realizzate nelle prossime stagioni, in particolare della campagna estate e della campagna autunno-inverno. Il compenso previsto dall’Ente è evidentemente riferito all’impegno complessivo della showgirl, che non si è esaurito con la kermesse canora ma proseguirà con gli spot che andranno in onda sui canali social e televisivi nei prossimi mesi".