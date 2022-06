Ciak si gira, a Santa Margherita c'è Elisabetta Canalis per un nuovo spot

Ciak si gira a Santa Margherita Ligure. Lunedì 6 giugno 2022 Elisabetta Canalis è in Liguria per girare alcune scene del nuovo spot della Regione, che promuoverà la bellezze della nostra regione.

Dopo le polemiche per i presunti costi dei video promozionali andati in onda al Festival di Sanremo (a questo link il botta e risposta tra la Lista Sansa e la Regione) e sul girato da Los Angeles, questa volta la showgirl si trova davvero in Liguria. Su Instagram ha postato diverse 'stories', prima sull'autostrada A7 dove sembra non aver trovato code, poi tra Santa Margherita Ligure e Portofino dove è stato allestito il set.

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha commentato: "Sul set l'assessore Valerio Costa ha portato i saluti della città all'attrice, al regista Angelo Vitale e alla troupe. Grazie alla Genova Liguria Film Commission per quello che fa per il nostro Comune e all'hotel Laurin per la disponibilità".