Porticciolo di Nervi, Bogliolo: "Quasi finita la terza parte dei lavori, oggi è un luogo nuovo"

Quasi finita la terza parte dei lavori (l'adeguamento della banchina di ponente) al porticciolo di Nervi. A darne notizia è il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo che, sulla propria pagina Facebook, ha fatto il punto della situazione.

"Il fondale oggi è in alcuni punti un metro e in altri un metro e mezzo - ha spiegato - comunque in linea con le imbarcazioni che entrano nel porticciolo. La banchina nuova, che verrà resa più accessibile alle imbarcazioni con il posizionamento di un piccolo gradino, consentirà di ormeggiare il 70% di barche in più nello specchio acqueo rispetto all’anno scorso. Si tratta di 40 metri di banchina per un totale di circa 7 file di imbarcazioni. Il muro adiacente a via Caboto e alla spiaggia è stato rifatto e completamente rinnovato".

Completato, e utilizzabile, anche il canale del torrente Nervi: "Seppur in attesa di qualche miglioramento estetico - sottolinea Bogliolo -. I canoisti, così come i diportisti, hanno maggiori spazi, di gran lunga. I commercianti, che ringrazio assieme ai residenti per la pazienza avuta in questi mesi, potranno lavorare questa estate senza particolari criticità legate ai lavori e potranno beneficiare di un porticciolo nuovo, accessibile e più vivibile rispetto ad anni fa (in cui zanzare e odori nauseabondi regnavano sovrani). Non è stato facile e non è facile nel corso dei lavori rapportarsi con tutte le realtà e soddisfare le esigenze di tutti. Chi mi conosce sa quanto è stato faticoso, in alcuni casi anche doloroso".

E infine anche una risposta a chi nell'ultimo periodo ha sollevato alcuni dubbi e critiche: "Il bello del porticciolo è anche quello e chi lo vive. È bello perché le persone che lo vivono da sempre hanno seguito i lavori e contribuito a rendere tutto migliore. È bello perché quando arrivi alle 7 di mattina per un sopralluogo scendono numerosi per contribuire a rendere questo paradiso ancora più bello. Non tutti apprezzeranno, non tutti condivideranno. Rimane però il fatto, per me innegabile, che oggi il porticciolo è un luogo nuovo, migliore, accessibile e più vivibile da tutti".