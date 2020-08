Nuovo ponte, il giorno dell'inaugurazione: il programma delle celebrazioni

A 402 giorni dall’esplosione con cui è stato raso al suolo quanto restava del ponte Morandi, e a 720 giorni dal crollo, una tragedia in cui persero la vita 43 persone, Genova si sveglia sotto un cielo nuvoloso per una giornata che cambia nuovamente la storia della città: il nuovo ponte Genova San Giorgio viene oggi ufficialmente inaugurato, tornando a unire le due sponde del Polcevera e cambiando ancora una volta lo ski-line della vallata.

Il programma della giornata è intenso e la celebrazione articolata, pur con la promessa di tenere una cerimonia sobria nel rispetto delle vittime e nonostante un’allerta gialla che pende sulla città sino a sera inoltrata.Troppo complesso rimandare a una giornata con clima più mite, vuoi per le aspettative ormai altissime, vuoi per la presenza delle massime cariche dello Stato, tra cui il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il primo a passare in auto sul nuovo ponte.

Le chiavi del nuovo ponte sono state consegnate al sindaco-commissario Marco Bucci domenica sera, 15 mesi dopo l’inizio dei lavori di costruzione, da Webuild e Fincantieri. Terminati i lavori di finitura sulla parte superiore del ponte, emesso con esito favorevole il certificato di collaudo statico, effettuata l’ispezione di viabilità per consentire l’apertura al traffico, con la firma del protocollo d’intesa il ponte passerà dalla struttura commissariale al Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti e quindi al concessionario (Autostrade per l’Italia) che, presa in carico l’infrastruttura, procederà con l’apertura.

Toti: «Giustizia per le vittime»

«"Genova non è in ginocchio". Lo avevamo detto con il sindaco Bucci a poche ore dal crollo di Ponte Morandi. Eravamo stati anche criticati per questo. Invece avevamo ragione e oggi restituiamo a Genova il suo ponte».

Così il governatore ligure Giovanni Toti nel giorno dell'inaugurazione del nuovo viadotto: «In quelle parole pronunciate a caldo, con il dolore che esplodeva in noi ma con le maniche già rimboccate per lavorare, c'era tutto l'orgoglio e la tenacia tipica dei genovesi. In quelle parole pronunciate nel momento più buio c'era la forza di andare avanti da subito. Lo abbiamo fatto. Senza dimenticare mai le 43 vittime. Il loro ricordo ci ha accompagnato in ogni giorno di lavoro e sarà così per sempre. Il primo pensiero in questa giornata è per chi non c'è più, per le loro famiglie che aspettano giustizia, e noi la pretendiamo con loro».

«Quel ponte non doveva cadere e qualcuno dovrà pagare - ha proseguito Toti, che in mattinata ha incontrato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati - Ed è per questo che oggi non sarà una festa. Resta però la soddisfazione per l’impresa riuscita grazie al lavoro di donne e uomini che oggi ringrazieremo e che ci hanno fatto rialzare con fierezza e tenacia. Lo avevamo promesso ed è stato così. Benvenuto Ponte Genova San Giorgio: unisci la città e portaci verso un futuro migliore».

Nuovo ponte di Genova: l’omaggio della Amerigo Vespucci e della Lanterna

In occasione dell’inaugurazione del nuovo ponte, la Amerigo Vespucci torna a solcare il mar Ligure facendo rotta verso Genova. La nave scuola a vela della Marina Militare, impegnata nella campagna d'istruzione degli allievi ufficiali della prima classe dell'Accademia navale, darà il suo contribuito illuminandosi con il tricolore al tramonto, sulle note di alcuni brani di Fabrizio De André, suonate al pianoforte storico della nave. E proprio del tricolore si vestirà anche la Lanterna, illuminata per l’intera serata.

Inaugurazione nuovo ponte di Genova: Frecce Tricolori e Inno Nazionale

La cerimonia inizia alle 18.30 sul palco allestito appositamente sul viadotto di poco più di un chilometro. Colonna sonora per il pre e il post cerimonia, le note di “Creuza de ma” di Fabrizio De André nella versione suonata da 18 artisti italiani. L’inaugurazione vera e propria sarà invece anticipata dall’Inno d’Italia, seguito dalla lettura dei nomi delle 43 vittime e da alcuni minuti di silenzio.

Sarà quindi il turno dei discorsi: prima il sindaco-commissario Bucci, poi il presidente della Regione, Giovanni Toti, che passerà la parola a Renzo Piano, ideatore del progetto donato alla città, e poi al premier Giuseppe Conte.

Terminati i discorsi, è il momento del taglio del nastro con la benedizione del viadotto, il suono delle sirene in cantiere e - meteo permettendo - il passaggio delle Frecce Tricolori, che dovrebbero disegnare in aria il simbolo di Genova. Sarà poi Sergio Mattarella a percorrere per primo il ponte a piedi, anche se non è previsto un discorso: il Capo dello Stato incontrerà prima i parenti delle vittime del ponte Morandi.

Inaugurazione nuovo ponte di Genova, il no dei parenti delle vittime e dei comitati

Proprio i parenti delle vittime del Morandi hanno confermato ancora una volta che non prenderanno parte alla cerimonia, preferendo un colloquio con Mattarella e un silenzioso riserbo in vista del 14 agosto, secondo anniversario del crollo.

Il no alla partecipazione è arrivato anche dal Comitato Zona Arancione Ponte Morandi, che ha ribadito la vicinanza alle famiglie delle vittime: «Ancora non si può mollare di un centimetro affinché venga messo nero su bianco chi ha responsabilità per la morte di 43 vite umane - hanno fatto sapere - vogliamo ribadire che anche noi non presenzieremo all’inaugurazione del nuovo Ponte Per Genova. Non presenzieremo nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie, ben consapevoli che vi sia tutto tranne che da festeggiare per la ricostruzione di un viadotto che non sarebbe neppure dovuto mai crollare».

Non parteciperanno nemmeno i membri del Comitato Liberi Cittadini di Certosa e di Oltre il ponte c’è, sposando il punto di vista degli altri comitati e di un gruppo di Vigili del Fuoco che ha siglato una lettera in cui chiariscono che «non c'è nulla da celebrare, tanto meno da festeggiare», parlando di un «“modello Genova” emblema del costruire e non manutenere, del profitto che cammina sulla vita degli uomini e della società. Noi vigili del fuoco che interveniamo nelle tragedie provocate da questo sistema economico e politico basato sul profitto, vi salutiamo con un grande abbraccio e sosteniamo la vostra scelta».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli sguardi di tutto il mondo restano comunque puntati sul nuovo ponte, costruito in tempi da record - meno di due anni - e più volte citato dal mondo politico come esempio da seguire. Dai genovesi, che dopo le vittime e i loro parenti hanno pagato il prezzo più caro, opinioni diametralmente opposte: c’è chi si complimenta per il lavoro svolto e gioisce per la fine dei lavori e la consegna del ponte, e chi invece non riesce a dimenticare quella mattina del 14 agosto 2018, quando alle 11.36, sotto una cortina di pioggia, il ponte Morandi si è accartocciato su se stesso cambiando radicalmente centinaia di vite.