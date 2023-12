Meteo Capodanno, le ultime previsioni per Genova e la Liguria

Che tempo farà per gli ultimi giorni del 2023 su Genova e la Liguria? Mentre i genovesi si preparano al Tricapodanno, ecco le ultimissime previsioni a cura di 3bMeteo.

"Gli ultimi giorni dell'anno - spiega a GenovaToday l'esperto Daniele Berlusconi - trascorreranno ancora con cieli grigi a Genova e in Liguria a causa di un flusso umido sud-occidentale piuttosto attivo; una perturbazione più organizzata è attesa proprio nella giornata di San Silvestro e determinerà così un veglione bagnato un po' ovunque".

Nel dettaglio, sabato 30 dicembre sarà un'altra giornata molto nuvolosa o coperta con qualche schiarita solo sul ponente. Pioggerelle sparse a carattere intermittente bagneranno per gran parte del giorno la riviera genovese e lo spezzino e il clima si manterrà piuttosto mite, specie di notte, con temperature che lungo la costa non scenderanno sotto i 10°C.

Nella giornata di domenica 31 piogge in generale intensificazione per l'avvicinarsi del fronte che determinerà rovesci anche localmente intensi sulle aree interne del levante specie durante la serata. La perturbazione sarà associata anche a un rinforzo della ventilazione di libeccio, in successiva rotazione da tramontana.

A partire dalla notte di Capodanno i fenomeni si esauriranno con schiarite prevalenti durante la giornata di lunedì 1 gennaio, eccetto per della residua variabilità sullo spezzino. A seguire il tempo si manterrà piuttosto dinamico con possibilità di altri fronti piovosi anche nei primi giorni del nuovo anno in un contesto climatico sempre abbastanza mite.

Previsioni meteo: focus su Genova