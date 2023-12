Capodanno con la pioggia: le previsioni meteo per fine 2023 e inizio 2024

Si avvicina la notte di San Silvestro, ma che tempo farà a Genova e in Liguria a Capodanno? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo da venerdì 29 dicembre 2023 a martedì 2 gennaio 2024 che parlano di pioggia e maltempo. Gli occhi sono inevitabilmente puntati sulla fine dell'anno, anche in previsione del Tricapodanno con tre giorni di concerti gratuiti il 29, 30 e 31 dicembre tra Porto Antico e piazza De Ferrari.

Previsioni meteo Liguria venerdì 29 dicembre 2023

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, temperature comprese tra i 12 e i 14°C con venti moderati e mare poco mosso. Nel resto della Liguria sulla costa di ponente e sulle Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; a levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria sabato 30 dicembre 2023

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Temperature comprese tra i 12 e i 13°C. Venti moderati e mare poco mosso. Nel resto della Liguria: sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla costa di levante cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione in serata. Per quello che riguarda l'entroterra: sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco.

Previsioni meteo Liguria domenica 31 dicembre 2023

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Temperature comprese tra i 10 e i 12°C, venti da moderati a tesi e mare poco mosso. Sul resto della Liguria tempo instabile: a ponente sulla costa cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana ma con schiarite in serata, a levante e sull'Appennino piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera.

Previsioni meteo Liguria lunedì 1 gennaio 2024

Nuovo aumento delle nubi a Genova con deboli piogge al pomeriggio e schiarite alla sera. Temperature comprese tra i 10 e i 13°C, venti moderati e mare mosso. Su riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; a levante cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi.

Previsioni meteo Liguria martedì 2 gennaio 2024

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. A ponente nubi sparse durante la giornata e deboli piogge in serata, a levante deboli piogge e poi possibili rovesci alla sera. Sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più con il passare dei giorni.