Librokilo sbarca a Genova: libri venduti al chilo per salvarli dal macero

Dopo Vinokilo, lo shopping vintage 'al chilo', a Genova per la prima volta arriva anche Librokilo: la filosofia è la stessa, ovvero acquistare prodotti usati con un prezzo che varia in base al peso anziché al numero, ma questa volta al posto dell'abbigliamento ci saranno libri.

Librokilo, che sbarca a Genova dopo tre edizioni a Milano, arriverà in città domenica 15 ottobre (il weekend successivo a quello del BookPride) dalle 10 alle 18 al circolo U. S. San Bernardo in via delle Grazie 40r, nel centro storico. A occuparsi della selezione da mettere in vendita a un prezzo fisso di 10 euro al chilo, la libreria indipendente genovese Ex Libris che vende libri d'epoca, rari e usati alla Maddalena.

Il progetto, firmato MateriaTalk, propone di salvare dal macero libri usati: "Si calcola che in Italia - dicono gli organizzatori - ogni anno vengano pubblicati circa 80mila titoli, cioè otto o nove libri all'ora, e che circa il 70% di essi finisca al macero per motivi che spesso esulano dalla qualità stessa del libro. Uno spreco di carta, un esubero di trasporti e un dispendio intellettuale. Vogliamo dare una seconda vita a questi libri, sperando che possano incontrare nuovi lettori e lettrici".

Tra le proposte, volumi di saggistica, narrativa, cataloghi d'arte e di fotografia da pesare sulla bilancia per raggiungere un chilo di libri, da portare a casa con 10 euro.