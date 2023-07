Vinokilo: torna lo shopping vintage al chilo a Palazzo Ducale

Prezzo non disponibile

Torna a Genova lo shopping al chilo di vestiti vintage: l'appuntamento con Vinokilo Vintage Kilo Sale è mercoledì 12 e giovedì 13 luglio a Palazzo Ducale, in entrambe le giornate dalle 13 alle 21. Biglietti gratuiti limitati, prenotabili sul sito Vinokilo.

La vendita è al chilo: nel primo giorno il prezzo sarà di 50 euro al chilo, nel secondo giorno 45 euro al chilo. Si potrà pagare soltanto con la carta, i contanti non verranno accettati.

Vinokilo si propone come il più grande pop-up shop di vintage al chilo d'Europa. Ma non ci sarà solo vintage: ci saranno anche altre attività come musica, cibo e bevande, market di design e artigianato, laboratori e talk.

Possibilità di sconti grazie al programma Give Back Bar: è possibile donare i propri abiti usati, che verranno poi rivenduti durante gli eventi o nel negozio online. Gli abiti saranno controllati per verificarne la qualità, quindi pesati.

Con 1000g di donazioni si riceverà un buono da 6€

Con 1250g di donazioni si riceverà un buono da 7,5€

Con 2500g di donazioni si riceverà un buono da >15€

Con 3099g di donazioni si riceverà un buono da >18,59€