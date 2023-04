Gelateria genovese si inventa il gusto alla torta Pasqualina della tradizione ligure

Come trasformare la torta Pasqualina - una delle più classiche torte salate della tradizione ligure - in un dolce? C'è chi ha giocato con le forme, realizzando torte con una forma e un colore simili come succede in alcune pasticcerie, e c'è chi invece punta sul gelato creando un connubio tra dolce e salato decisamente inusuale.

Succede alla gelateria Chicco di via Oberdan, a Nervi, dove è stata realizzata una torta Pasqualina a base di gelato. Ad annunciarlo, sui social, la Prescinsêua Tigullio: "Massimiliano Spigno, titolare della gelateria e realizzatore di questo tripudio del gusto non solo ha utilizzato la prescinsêua come da tradizione, ma ha anche realizzato una salsa di bietole e una all'uovo". A rifinire il tutto, la classica pasta sfoglia.

"Cosa ne dite - conclude il post - vale la pena di assaggiarla almeno con gli occhi?".