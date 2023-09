Gelato blu e un'edizione di Stile Artigiano dedicati a Genova Jeans

Non è il gusto puffo bensì una miscela di ingredienti studiata apposta per GenovaJeans, a rendere blu il gelato che si può assaggiare in questi giorni in due esercizi del centro storico di Genova. Nella gelateria Capriccio di via Porta Soprana e nella cremeria delle Erbe di piazza delle Erbe sono infatti comparsi i gusti 'Soprana in jeans' con base latte, crema pasticcera, marsala, variegato con mele caramellate nel blue curaçao, e 'Genova blue gins' con base latte, un blend di diversi Gin e pompelmo.

Ma non è l'unica novità in cantiere per la seconda edizione di GenovaJeans: dal 5 all'8 ottobre, in occasione della manifestazione, torna anche Stile Artigiano con l'obiettivo di celebrare l'impegno e la creatività dell'artigianato ligure.

L'iniziativa è organizzata da Confartigianato Liguria con la partecipazione dell'assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova.

Da palazzo Imperiale partiranno tour guidati per le botteghe artigiane del centro storico, che per l'occasione celebreranno nelle loro lavorazioni la celebra stoffa blu; poi a Galleria Duferco, in Darsena, prenderà vita il JeansMarket, uno spazio dedicato alla promozione delle eccellenze artigiane e in particolare al marchio 'Artigiani in Liguria'; tra le altre manifestazioni, in piazza Fossatello sarà messa in mostra, nel palazzo dei rolli "Andrea Pitto", la postazione fissa di "Avant toi", dove un'impresa genovese creerà quattro vetrine dedicate a GenovaJeans.

"Ringrazio Confartigianato Liguria - sottolinea l'assessore regionale Andrea Benveduti - per porre l'attenzione sulla creatività dei nostri artigiani, declinando a tema, in occasione delle giornate di GenovaJeans, un'iniziativa come Stile Artigiano che sosteniamo a livello organizzativo ed economico con l'inserimento nel piano annuale delle iniziative promozionali".

"Community, creatività, responsabilità, cultura e innovazione sono i cinque pilastri di GenovaJeans e non poteva mancare quindi la presenza di Confartigianato Moda - afferma Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova e membro di Giunta della Camera di Commercio di Genova - All’interno della manifestazione affronteremo la sostenibilità in un talk con prestigiosi relatori e presenteremo le nostre eccellenze in un’area market e in tour liberi e guidati del centro storico di Genova, nonché un’altra serie di eventi. Un’occasione importante per valorizzare un settore fondamentale della nostra economia nazionale e regionale".

"Il progetto GenovaJeans ha, tra i suoi primari obiettivi, anche la creazione di una filiera dedicata al tessuto forse più famoso al mondo qui, a Genova, da dove tutto è partito - dichiara Paola Bordilli, assessore Artigianato e Commercio Comune di Genova - Il coinvolgimento e la risposta degli artigiani genovesi, del mondo associativo, delle categorie produttive è stata fondamentale per dare gambe a un progetto che ha una visione a lungo termine per portare la nostra città a ricoprire un ruolo di primo piano nel settore del fashion".

"L’entusiastica partecipazione di Confartigianato al grande progetto GenovaJeans è per noi un onore e motivo di grande soddisfazione - racconta Anna Orlando, Curatore Generale di GenovaJeans per il Comune di Genova -. Nessuno meglio degli artigiani, che uniscono tradizione e innovazione, può essere migliore ambasciatore di questo valore. A loro e all’associazione che con competenza e dedizione li rappresenta, va la mia gratitudine".

In più sabato 7 ottobre si svolgerà dalle 10 alle 11, presso la Biblioteca Universitaria, il talk "Da rifiuto tessile a capo di moda". Un momento di confronto sulla rigenerazione delle fibre tessili con esperti del settore.