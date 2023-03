Unige, Edoardo Giovanni Giannini nominato Adjunct Full Professor a Yale

Il professor Edoardo Giovanni Giannini, direttore della Clinica Gastroenterologica dell'Ospedale Policlinico San Martino, è stato nominato Adjunct Full Professor presso l'Università di Yale, prestigioso ateneo statunitense.

Lo comunica in una nota il policlinico: "Questo riconoscimento, attribuito dopo una rigorosa selezione, non solo certifica le elevate qualità scientifiche e le competenze del professor Giannini, ma rappresenta anche un traguardo importante che favorirà, nel policlinico, la crescita della ricerca in campo gastroenterologico, in particolare delle malattie del fegato, attraverso una stretta collaborazione con l’istituzione statunitense".

Intervistato dagli studenti dell'università di Genova il professore ha spiegato che "la principale opportunità che questa doppia affiliazione comporta è quella di poter svolgere, con maggiore efficacia, attività di ricerca congiunta su temi di interesse comune, in particolare in ambito epatologico, che sono già in essere da tempo e che hanno già determinato in passato il raggiungimento di obiettivi scientifici di rilievo. Questa stimolante prospettiva ha certamente delle ricadute benefiche sull’avanzamento delle conoscenze nel campo specifico, comportando la possibilità di confronto e di scambio reciproco".