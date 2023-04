Festa della Liberazione, cosa fare il 25 aprile a Genova e dintorni

Martedì 25 aprile il Comune di Genova celebrerà il 78° Anniversario della Liberazione con tante iniziative. Ma non solo. Durante la giornata, nella città e nei dintorni, non mancheranno gli eventi legati a enogastronomia, escursioni, musica e spettacolo. E quindi sagre, visite guidate e passeggiate. Ecco alcune idee per trascorrere con parenti e amici questa giornata di festa.

Anniversario della Liberazione, il programma delle celebrazioni del 25 aprile a Genova

Anche quest’anno, le celebrazioni si apriranno alle 8 nel cimitero monumentale di Staglieno con la formazione di un corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste e, alle 8:50, al campo dei Caduti Partigiani dove verrà celebrata una Santa Messa in suffragio.

Il corteo infine raggiungerà piazza Matteotti dove, alle 11:15, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti porteranno i loro saluti. L’orazione commemorativa sarà tenuta da Francesco Cozzi, già procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

All’uscita del cimitero di Staglieno, AMT metterà a disposizione un servizio navetta per chi voglia partecipare alle celebrazioni e poi raggiungere via Cadorna in tempo per seguire il corteo e i successivi momenti della cerimonia di commemorazione.

Visite guidate alle celle della Casa dello Studente e al Sotterraneo dei Tormenti

Durante la giornata del 25 aprile 2023, è possibile visitare le celle e il Sotterraneo dei Tormenti della Casa dello Studente in corso Gastaldi, luogo di detenzione e di atroci torture durante la Seconda guerra mondiale. È in programma una giornata di visite guidate aperte all'intera cittadinanza senza bisogno di prenotazione, dalle 11 alle 18. Ad accogliere i visitatori è la mostra antologica (promossa dal Centro di documentazione Logos e dall'Anpi con il patrocinio di Aliseo), tratta da Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, una personale installazione artistica di Setzuko e, grazie al contributo degli studenti del Liceo Deledda, le traduzioni dal tedesco all'italiano di un ampio materiale di propaganda antinazista dal 1933 al 1945. Per informazioni: e-mail o 389 1520260.

Festa del 25 aprile ai Giardini Luzzati con Bandabardò e Cisco

Ai Giardini Luzzati si festeggia l'Anniversario della Liberazione con due pesi massimi della musica italiana come Bandabardò e Cisco, di nuovo insieme sul palco per il “Non fa paura tour 2023” sulla scia del fortunato tour estivo che si è concluso lo scorso ottobre. Concerto in programma alle ore 19, ingresso libero, prenotazioni su Dice.

Bandabardò può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. Seguita e amatissima dal pubblico, con un affetto che si traduce in grandi numeri non solo ai live: tredici album pubblicati (inclusi dischi dal vivo, progetti speciali e pubblicazioni estere), un DVD e un’autobiografia ufficiale. Stefano Bellotti, in arte Cisco, è stata la voce storica della band Modena City Ramblers dal 1992 fino al 2005.

Torna “Vinicoli”, la passeggiata nei caruggi genovesi tra vino e street food

Dopo l’enorme successo delle edizioni precedenti, martedì 25 aprile torna “Vinicoli” nel cuore della città vecchia del capoluogo ligure. In quest’edizione i locali che animeranno la nota kermesse enologica saranno nove, ogni tappa sarà caratterizzata da una degustazione di vini naturali marchiati Arkè, certificazione di eccellenza e qualità. In accompagnamento a ogni assaggio, verrà fornito un piccolo appetizer per poter completare Vinicoli con più tranquillità e sazietà.

La partenza, come sempre, avverrà in Piazza Negri presso il ristorante la Forchetta Curiosa. Da li, si passerà in via di Ravecca dove ci sarà la seconda tappa nell’Officina 34, successivamente, un altro assaggio in via Chiabrera nell’accogliente cornice di Ai Troeggi per poi dirigersi verso Via dei Giustiniani fino al Kowalski. La passeggiata porterà i calici dei partecipanti in via di San Donato 20 per l’accoppiata Mescite/alla Goccia. La sesta tappa sarà Caffè Il Barbarossa al Piano di Sant’Andrea 21-23r. Ci si dirigerà poi verso piazza della Meridiana presso l’omonimo locale. A pochi passi ci sarà la penultima tappa quella di Maninvino che sarà ospitato per l’occasione nello spazio creativo del Maddalive in vico della chiesa della Maddalena 20. Il nono e ultimo vino sarà servito presso Cantine Camilla in Vico Indoratori 20r.

Fasce orarie di partenza: ore 12-15, 15-17:30, 17:30-19:30. Come partecipare: nei giorni precedenti l’evento si potranno acquistare le card per partecipare a Vinicoli presso i locali partecipanti oppure online sul sito www.contattogenova.cloud.it

A Rivarolo torna la Festa di Primavera: fave, salame, panissa e tombolata gastronomica

All'Arena Albatros di Genova Rivarolo (via Roggerone, 8) torna l'appuntamento con la Fiera di Primavera, dalle 10 alle 20. Si possono gustare fave, salame e formaggio sardo. Ma anche focaccia al formaggio, pizza, farinata, panissette e dolci. Sono inoltre previsti un torneo di Burraco, lotteria con giocattoli e tombolata gastronomica. In caso di maltempo, l'evento è rimandato a domenica 30 aprile 2023. L'evento è organizzato da Dlf Genova con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio V Valpolcevera. Programma completo sul sito Albatros Cinema.

Escursione al Parco del Beigua per la Festa della Liberazione

Dal Passo del Turchino, seguendo l'Alta Via dei Monti Liguri, fino al Santuario dei Martiri del Turchino, per poi proseguire fino a Forte Geremia, dove si sosterà per il tradizionale pic-nic. Per la Festa della Liberazione del 25 aprile, il Beigua Geopark propone un'escursione tematica lungo il sentiero della memoria, con ritrovo alle ore 9:30 presso il passo del Turchino (antistante l'ingresso della galleria). L'escursione è adatta a tutti e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria on-line entro lunedì alle ore 12, costo 10 euro a persona. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Fave, salame e piatti tipici alla Fattoria Didattica Il Ciliegio di San Desiderio

Da domenica 23 a martedì 25 aprile2023, nel ponte della Festa della Liberazione, al via l’appuntamento con Fave e Salame a San Desiderio, presso la Fattoria Didattica Il Ciliegio (via Canneto di San Desiderio, 30). In programma anche attività per bambini. Di seguito tutti gli eventi, il menù e come prenotare:

Ore 11 apertura dei cancelli ed esposizione di tutti gli animali presenti in fattoria;

Ore 12: visita libera alla Fattoria e ai suoi animali;

Alle ore 13 il pranzo a menù fisso. Questo il menù. Antipasto: fave, salame e sardo fresco. Primi: lasagne al forno al ragù di carne; trofiette al pesto di fave. Secondi: cima alla genovese con spinaci al burro; arrosto di maiale con vellutata di fave e patate al forno; torta Sacher, acqua, vino e caffè: 30 euro a persona, bevande incluse. Disponibile menu bambini a 15 euro con penne al pomodoro, arrosto, patatine e crostata;

Dalle ore 14.30, il Pomeriggio dei Bambini. Alle ore 16.30 apre il Parco Avventura (3 euro a traversata); dalle 14.30 battesimo della sella (5 euro con rilascio diploma) e parco giochi per bambini. Ingresso pomeridiano senza pranzo dopo le ore 15.30 (bambini gratis, adulti 5 euro);

I pranzi si svolgono, anche in caso di pioggia, sotto il tendone delle sagre. La prenotazione è obbligatoria (anche WhatsApp), sia per il pranzo che per la visita: 333 4309532 - 349 8901492.

Dopo tre anni di stop ritorna la Mangialonga del Golfo Paradiso

Dopo lo stop di tre edizioni a causa della pandemia, torna un appuntamento imperdibile per gli amanti delle passeggiate e del buon cibo: la Mangialonga del Golfo Paradiso sopra le colline sopra a Recco.

Raduno e partenza sul lungomare di Recco. Dalle ore 9 distribuzione del pacco “Mangialonga” e dalle ore 9:40 iniziano le partenze scaglionate. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 600 partecipanti e comunque entro le ore 18 del giorno 22 aprile 2023. Quote di partecipazione: adulti 20 euro, ragazzi dai 6 ai 12 anni 12 euro, fino ai 6 anni gratis. In caso di pioggia la manifestazione avrà comunque luogo. Le tappe saranno: Lungomare di Recco, Località Maggiolo, Cappella dell’Ascensione (Faveto), Località Ageno, Sant’Apollinare, Polanesi (Acli), arrivo presso il Belvedere di Megli.

Le iscrizioni si aprono domenica 12 marzo e si può contattare l’ufficio Pro Loco Recco via mail su mangialonga@prolocorecco.it oppure tramite whatsapp al 328 2089154, oppure visitare il sito: www.prolocorecco.it. Domenica apertura dalle 15 alle 18.

XXVI Sagra di Fave e Salame a Sant'Olcese con mercatini e stand gastronomici

Il 25 aprile genovese non sarebbe la stessa cosa senza la tradizionale Sagra di Fave e Salame a Sant'Olcese, ormai giunta alla XXVI edizione. La manifestazione si svolgerà appunto martedì 25 aprile a Sant'Olcese Chiesa, organizzata dal Circolo ACLI Sant'Olcese in collaborazione con le associazioni locali. Presenti numerosi mercatini e stand gastronomici, con musica e dj set. A partire dalle ore 16 merenda con forno a legna. La sagra è raggiungibile con il pullmino sostitutivo Genova-Casella (fermata Sant'Olcese Chiesa). Orari da piazza Manin: 9, 10:20, 11:30, 13:10, 14:53, 16:26, 17:45.

Focaccette di Crevari il 25 Aprile e il Primo maggio

Infine, sia martedì 25 aprile che lunedì 1° maggio 2023 tornano le gustose focaccette di Crevari, presso l'Anpi Crevari (via Superiore dell'Olba, 35A), immersi nel verde di Camponave. L'apertura del ristorante è prevista dalle ore 12.30, per festeggiare al meglio la Liberazione e la Festa dei Lavoratori. Non manca l'accompagnamento musicale con il ballo. Prenotazioni al numero 338 9082663 (ulteriori informazioni sulla pagina Facebook Focaccette di Crevari).