Festa del 25 aprile ai Giardini Luzzati con Bandabardò e Cisco

Martedì 25 aprile ai Giardini Luzzati si festeggia l'Anniversario della Liberazione con due pesi massimi della musica italiana come Bandabardò e Cisco, di nuovo insieme sul palco per il “Non fa paura tour 2023” sulla scia del fortunato tour estivo che si è concluso lo scorso ottobre.

“Non fa paura” è anche il titolo dell’album uscito il 20 maggio, prodotto da Cisco e Bandabardò per OTR Live e distribuito da BTF. Contiene 10 tracce tra brani inediti, oltre che cover e rivisitazioni di brani storici, suggello del rapporto unico tra un artista e una band le cui strade si sono incrociate in passato più volte, in studio di registrazione e su tantissimi palchi. Una condivisione profonda di suoni e idee che parte da lontano e nel 2022 è approdata a un disco di inediti a più mani e due tour insieme.

Bandabardò può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. Seguita e amatissima dal pubblico, con un affetto che si traduce in grandi numeri non solo ai live: tredici album pubblicati (inclusi dischi dal vivo, progetti speciali e pubblicazioni estere), un DVD e un’autobiografia ufficiale.

Stefano Bellotti, in arte Cisco, è stata la voce storica della band Modena City Ramblers dal 1992 fino al 2005. Con loro ha realizzato otto album collezionando più di mille date in Italia. Ha in seguito intrapreso il suo percorso da solista che lo vede alle prese con un cantautorato d’ispirazione folk-rock tra produzioni internazionali, teatro e letteratura.

Ingresso libero, prenotazioni su Dice.