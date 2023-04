Escursione al Parco del Beigua per la Festa della Liberazione

Per la Festa della Liberazione del 25 aprile, il Beigua Geopark propone un'escursione tematica lungo il sentiero della memoria: dal Passo del Turchino seguendo l'Alta Via dei Monti Liguri si raggiungerà il Santuario dei Martiri del Turchino per poi proseguire fino a Forte Geremia, dove si sosterà per il tradizionale pic-nic. Ritrovo alle ore 9:30 presso passo del Turchino (antistante l'ingresso della galleria). L'escursione è adatta a tutti e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria on-line entro lunedì alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)