Torna “Vinicoli”, la passeggiata nei caruggi genovesi tra vino e street food

I vicoli genovesi tornano a ospitare l'apprezzatissima passeggiata tra vino e street food: dopo l’enorme successo delle edizioni precedenti, martedì 25 aprile torna infatti “Vinicoli” nel cuore della città vecchia del capoluogo ligure. In quest’edizione i locali che animeranno la nota kermesse enologica saranno nove, andando a disegnare un percorso ben inserito attraverso i tanti angoli spettacolari che Genova naturalmente offre.

Ogni tappa sarà caratterizzata da una degustazione di vini naturali marchiati Arkè, certificazione di eccellenza e qualità. In accompagnamento a ogni assaggio, verrà fornito un piccolo appetizer per poter completare Vinicoli con più tranquillità e sazietà.

La partenza, come sempre, avverrà in Piazza Negri presso il ristorante la Forchetta Curiosa. Da li, si passerà in via di Ravecca dove ci sarà la seconda tappa nell’Officina 34, successivamente, un altro assaggio in via Chiabrera nell’accogliente cornice di Ai Troeggi per poi dirigersi verso Via dei Giustiniani fino al Kowalski. La passeggiata porterà i calici dei partecipanti in via di San Donato 20 per l’accoppiata Mescite/alla Goccia. La sesta tappa sarà Caffè Il Barbarossa al Piano di Sant’Andrea 21-23r. Ci si dirigerà poi verso piazza della Meridiana presso l’omonimo locale. A pochi passi ci sarà la penultima tappa quella di Maninvino che sarà ospitato per l’occasione nello spazio creativo del Maddalive in vico della chiesa della Maddalena 20. Il nono e ultimo vino sarà servito presso Cantine Camilla in Vico Indoratori 20r.

Tappe

Orario: 12-19:30 (ultima partenza) con chiusura evento alle ore 22:30

Fasce orarie di partenza: ore 12-15, 15-17:30, 17:30-19:30

1. [PARTENZA] FORCHETTA CURIOSA. Vino Proposto: Marescial (Gaiacobbo), bolla rifermentata – Piazza Renato Negri 5

2. OFFICINA 34. Vino Proposto: Marieluise (Saccomani), bolla rifermentata – Via di Ravecca 34

3. AI TROEGGI. Vino Proposto: Masieri (La Biancara), bianco – Via Chiabrera 61r

4. KOWALSKI. Vino Proposto: Weissburgunder (Gsellmann), bianco – Via dei Giustiniani 3r

5. MESCITE @ ALLA GOCCIA. Vino Proposto: Casabelfi (Maurizio Donati), bianco – Via di San Donato 20

6. CAFÉ IL BARBAROSSA. Vino Proposto: Briscola e tresette (Podere San Biagio), rosato – Piano di Sant’Andrea 21-23r

7. LA MERIDIANA. Vino Proposto: Piccola peste (Terre di Pietra), rosso – Piazza della Meridiana 7

8. MANINVINO @ MADDALIVE. Vino Proposto: Bitornino rosso (Frascole), rosso – Vico della Chiesa della Maddalena 20

9. CANTINE CAMILLA. Vino Proposto: Barbera d’Alba (Le More Bianche), rosso – Vico Indoratori 20r

Lungo il percorso di Vinicoli, sarà inoltre possibile fermarsi nei numerosi street food aderenti all’iniziativa, i quali proporranno almeno un prodotto a prezzo speciale e una specialità pensata apposta per l’occasione.

Street food

Masetto. Hamburgheria Italiana.Via di Canneto il Lungo 111

Rooster – streetfood rotisserie. Il Pollo in tutte le sue forme gastronomiche. Piazza Giacomo Matteotti 41r

Pork Spot – prelibatezze a base di maiale e non solo. Piazza Pollaiuoli 42r

Mescite Erbe. Panini gustosi, di mare e di terra, da gustare camminando. Vico dei Notari 2

La Cialtroneria – Le impareggiabili mussette, gli appetitosi spuntini genovesi. Salita Polliuoli 17r

TazzePazze. Il caffè gourmet servito alla perfezione. Piazza delle Cinque Lampadi 71/r

RaviolHouse. I ravioli a modo nostro. Via di Porta Soprana 11r

Tapullo – panini e cucina liguri, vino buono. Via di Canneto il lungo 136

Come partecipare

Nei giorni precedenti l’evento si potranno acquistare le card per partecipare a Vinicoli presso i locali partecipanti oppure online sul sito www.contattogenova.cloud.it

Ogni card darà diritto alla degustazione completa, agli appetizer in abbinamento, agli sconti presso i food partner aderenti alla manifestazione nonché al ritiro presso la partenza del calice e della tracolla. Le card saranno suddivise in tre fasce orarie in modo da gestire al meglio l’affluenza, mentre la manifestazione terminerà alle ore 22.30.