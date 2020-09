Coronavirus, cinque positivi nella prima settimana di scuola

Con la riapertura delle scuole, anche la Liguria fa i conti con i primi casi di coronavirus fra studenti e personale scolastico. Giovedì 17 settembre 2020, nell'ultima giornata scolastica prima della chiusura per le elezioni, sono risultati positivi una insegnante e uno studente. Nei giorni scorsi era risultata positiva una bambina di due anni, poi ricoverata al Gaslini insieme alla mamma, e un insegnante di un asilo di San Fruttuoso.

Studente positivo a Rapallo

Segnalato mercoledì pomeriggio uno studente di una scuola di Rapallo: tampone risultato positivo. Asl4 ha proceduto tempestivamente a contattare il referente scolastico ed effettuare il tracciamento dei contatti stretti a scuola: da ieri (non sono andati a scuola) compagni e insegnanti interessati sono in isolamento domiciliare per 14 giorni. Attivata l’indagine epidemiologica con il tracciamento extrascolastico dei ‘contatti stretti’.

Docente e studentessa positive a Ventimiglia

Risultata positiva un'insegnante di una scuola di Ventimiglia. Tampone effettuato mercoledì nell'area dedicata 'drive through' di Ventimiglia. All'esito positivo, Asl1 ha tempestivamente proceduto a contattare il referente scolastico e ad effettuare il tracciamento dei 'contatti stretti': compagni e insegnanti interessati sono in isolamento domiciliare per 14 giorni. Attivata l’indagine epidemiologica con il tracciamento extrascolastico dei 'contatti stretti'. Venerdì l'Asl imperiese ha comunicato la positività di una studentessa, che frequenta un scuola di Ventimiglia. Sette insegnanti e 21 compagni di classe sono stati posti in quarantena.

All'ospedale Gaslini di Genova, dei 10 ricoverati indicati nel bollettino di giovedì (5 adulti e 5 minori), è stato dimesso un nucleo familiare composto da un adulto e due minori. Sono risultati tutti negativi i 104 tamponi effettuati mercoledì nella postazione del Gaslini, hub regionale della rete sanitaria a supporto del sistema scolastico.

Quelli effettuati giovedì, sempre su prescrizione di pediatri o medici di medicina generale, sono 50. Nel complesso, da lunedì 14 settembre, sono 226 i tamponi effettuati, tutti negativi (esclusi i 50 di giovedì, di cui si attendono i risultati). Le telefonate ricevute dal call center giovedì sono state 74, mentre 6 le mail ricevute.