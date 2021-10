No green pass di nuovo in piazza, ritrovo a Caricamento e corteo

Dopo lo sgombero del presidio, dopo sei giorni, presso varco Etiopia e il sit-in al Porto Antico, sono tornati in piazza per l'ormai consueta manifestazione del sabato i 'no green pass' genovesi di Libera Piazza Genova.

Rispetto alle passate manifestazioni è cambiato il punto di ritrovo. I manifestanti hanno cominciato ad arrivare a Caricamento intorno alle ore 15 di sabato 23 ottobre 2021, alle ore 17 partirà il corteo che avrà come punto di arrivo piazza della Vittoria, dove alle ore 19 è stato organizzato un "concerto per la Costituzione".

La protesta proseguirà anche nei prossimi giorni, a Genova è stato confermato il nuovo sciopero dei portuali nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 ottobre, martedì 26 è stata fissata anche un'assemblea cittadina in piazza della Vittoria alle ore 16.