Cantiere in autostrada, Bucci ai genovesi: «Usate i mezzi pubblici»

Durante il consueto punto stampa serale sull'emergenza coronavirus nella nostra regione, mercoledì il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha riferito di 46 multe, di cui quattro ad esercizi commerciali, staccate dalla polizia locale nella giornata di martedì 16 febbraio.

Bucci ha rinnovato l'invito a rispettare le regole, indossare la mascherina e igienizzarsi le mani con frequenza. Le sanzioni, calate per alcuni giorni, sono tornate a salire e il sindaco ha detto di sperare di arrivare al giorno in cui le multe saranno zero.

Inoltre, «per limitare il traffico in città, che sarà notevole almeno fino al 31 marzo a causa della chiusura della galleria Monte Galletto sull'autostrada A7, esorto tutti i cittadini a prendere i mezzi pubblici. Gli autobus sono sicuri e non sono particolarmente affollati», ha detto Bucci.

I disagi potrebbero essere ancora maggiori nella giornata di lunedì 22 febbraio, quando è in programma uno sciopero nazionale di Autostrade, uno stop che riguarderà anche il 1 Tronco di Genova con le stesse modalità: saranno quattro le ore di sciopero. Per quanto riguarda il comparto Esazione e personale turnista, compreso quello sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, lo sciopero sarà previsto dalle ore 2 alle 6, dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 22 (i turni spezzati e sfalsati sciopereranno in coincidenza delle fasce orarie sopraindicate). Invece lo sciopero del personale tecnico/amministrativo sarà previsto nelle ultime 4 ore della prestazione/turno di lavoro.