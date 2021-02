Vaccino contro il coronavirus, al via le prenotazioni nelle farmacie

Dalle ore 8.30 di giovedì 18 febbraio 2021 sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti covid, per gli aventi diritto, anche nelle farmacie liguri che effettuano servizio di prenotazione Cup. Per prenotare la vaccinazione sarà necessario recarsi nelle farmacie muniti di tessera sanitaria e di un numero di telefono cellulare: al cittadino verrà rilasciato un foglio riepilogativo contenente i riferimenti della prenotazione (giorno, orario e luogo).

Sarà possibile prenotare anche per conto di altri soggetti portando con sé in farmacia la tessera sanitaria della persona da vaccinare, sempre indicando un numero di telefono cellulare. Il servizio di prenotazione sarà gratuito. Venerdì dovrebbe essere siglato anche l'accordo con i medici di famiglia e dalla prossima settimana partiranno le prenotazioni.

La soddisfazione dei vertici dell'Unione Ligure viene espressa dalle parole della presidente Elisabetta Borachia:

«Siamo molto contenti dell’accordo raggiunto con Alisa e Regione Liguria, con cui abbiamo lavorato proficuamente. Le farmacie svolgeranno il proprio ruolo con professionalità, fiere di rendere un ulteriore servizio alla cittadinanza anche in questa battaglia fondamentale. Il concetto di farmacia come centro per molti servizi essenziali ha trovato un’altra applicazione concreta, a conferma dell’importanza del nostro ruolo sul territorio regionale, che copriamo capillarmente».