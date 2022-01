Covid, l'appello di 7 sindaci: "L'ospedale di Voltri non venga interamente riconvertito"

Sul destino dell'Evangelico di Voltri arriva il campanello di allarme di sette sindaci del ponente e dell'entroterra: per i comuni di Arenzano, Cogoleto, Mele, Tiglieto, Campo Ligure, Rossiglione e Masone, l'ospedale rappresenta un presidio prezioso, e la paura è che possa essere riconvertito totalmente in ospedale covid. Per ora sono stati messi a disposizione 12 posti letto, ma i sindaci auspicano che non ci sia nessuna successiva riconversione totale del nosocomio.

"Consapevoli dello stato di emergenza che vive il Paese, della forte pressione che stanno subendo gli ospedali, e pur riconoscendo la necessità di una presa di responsabilità collettiva, privare la comunità dei servizi di questa struttura ospedaliera, a partire dal pronto soccorso, avrebbe ricadute pesantissime. Ribadiamo che il presidio ospedaliero di Voltri ha un'importanza strategica per gli abitanti del ponente e delle valli Stura, Orba e Leira, in quanto l'unico presente nel vasto territorio compreso tra Savona e Sampierdarena" scrivono in una nota i sindaci Katia Piccardo di Rossiglione, Giovanni Oliveri di Campo Ligure, Omar Missarelli di Masone, Giorgio Leoncini di Tiglieto, Mirco Ferrando di Mele, Luigi Gambino di Arenzano e Paolo Bruzzone di Cogoleto.

Segui le ultime notizie di GenovaToday su Facebook