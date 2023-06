L'invasione di cinghiali a Genova su "La vita in diretta" su Rai Uno: come rivedere il video

Cinghiali in spiaggia tra bagnanti e turisti, ma anche tra le moto e le auto, diventando un pericolo e causando incidenti, e tra i passanti, aggredendo in più di un caso cani e persone con la spesa. Quella degli ungulati a Genova è una vera e propria emergenza e il caso è finito su Rai Uno, nell'ambito del programma tv "La vita in diretta".

"Sono rimasta sul gradino del portone per proteggere il cane - racconta Sabrina, aggredita di sera mentre stava uscendo di casa - non sono mai scesa, e il cinghiale è arrivato come una furia per aggredirmi. Ho tirato due urli squarciando il cielo, ed è scappato. A quel punto ho avuto la forza di prendere le chiavi in tasca ed entrare nel portone lasciando scie di sangue. Quando sono tornata in casa mi sono tolta i pantaloni e avevo un lembo di pelle che pendeva, si vedeva il muscolo a occhio nudo". Il risultato? Una corsa in ospedale, tanti punti di sutura e 30 giorni di prognosi. "È andata bene perché mi ha preso la parte inferiore della gamba - conclude la cittadina - se mi avesse reciso l'arteria femorale non sarei stata qui a raccontarlo. Il cinghiale è arrivato con una furia e una rapidità che non mi ha permesso neanche di prendere le chiavi che avevo in tasca".

La paura è rimasta a Sabrina, che adesso ha bisogno della stampella per camminare, e la costringe a modificare le abitudini di vita: di sera ha ammesso di non voler più uscire con il cane e comunque di prestare sempre la massima attenzione. Tutto questo nella speranza di provvedimenti urgenti: "Non sono l'unico caso, un conto è avvistare i cinghiali, un altro è essere aggrediti".