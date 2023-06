Scorribande di cinghiali in città: raffica di segnalazioni nella notte

Un'altra notte all'insegna delle scorribande di cinghiali in città, con tante segnalazioni tra ieri sera e oggi, martedì 13 giugno: alle 21 sono stati avvistati ungulati in via Loria in direzione via Fea, poi alle 22,30 in piazza Garassini Garbarino. Si è continuato dopo mezzanotte con cinghiali in via Fereggiano, poi poco prima delle 2 del mattino tra corso Europa e via Scribanti. Infine, verso le 6,30, ancora cinghiali in piazza Manzoni.

In tutti questi casi la polizia locale, che ha mandato segnalazioni ai cittadini tramite Telegram, ha raccomandato di prestare attenzione.

Non si ferma dunque il problema dei cinghiali in città, ormai un pericolo per motociclisti, automobilisti e pedoni specialmente con animali, ma anche con alimentari che possano attirare gli ungulati affamati: tra i precedenti, il caso che ha fatto più discutere è stato di una donna aggredita da un cinghiale mentre tornava a casa con la spesa. Poi in corso Europa c'è stato un incidente con un uomo in scooter finito a terra e rimasto ferito e mercoledì scorso padre e figlio sono caduti dalla moto per evitare un branco di animali, finendo all'ospedale. Il giorno seguente, il parco di Villa Scassi è rimasto chiuso per ore a causa della presenza di cinghiali e uno di questi animali si è azzuffato con un pitbull: il bilancio è di un cane ferito e il proprietario trascinato per terra. A inizio mese, invece, molti animali sono stati segnalati e fotografati in spiaggia a Sturla. Solo per citare alcuni casi.

Negli ultimi tempi sono stati diversi gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto una situazione preoccupante. Cassonetti della spazzatura rovesciati, incidenti stradali, animali in sopraelevata, in piazza De Ferrari, alla Foce, un anziano scaraventato a terra da un ungulato e anche una donna morsa sulla spiaggia di Sturla da un animale probabilmente attratto dagli avanzi di una pizza. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni. E poi il cinghiale trovato sullo zerbino di casa da un cittadino in via Poligono di Quezzi e, spostandosi in Riviera, il cinghiale che ha assaltato il tavolino di un ristorante a Santa Margherita Ligure.