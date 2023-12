Capodanno a Genova: programma, dove vederlo, divieti, ordinanze anti botti, modifiche viabilità e bus

Dopo i primi due concerti del Tricapodanno con The Kolors e Mr Rain, arriva l'evento finale questa sera, domenica 31 dicembre, per salutare il 2023 e trascorrere in piazza l'inizio del 2024.

Appuntamento in piazza De Ferrari dove è stato allestito in questi giorni un grande palco che ospiterà il "Capodanno in Musica" targato Mediaset, che andrà in onda in diretta su Canale 5 e su diverse radio dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Capodanno in piazza De Ferrari: il programma

Per la notte di Capodanno, sul palco in centro città si esibiranno nuove e vecchie glorie della musica italiana: Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, MicheleBravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici".

La serata del 31 dicembre, come per quella andata in scena un anno fa, sarà condotta da Federica Panicucci.

Botti, contenitori in vetro e metallo e spray urticante: tutti i divieti

Nei giorni scorsi un'ordinanza firmata dal sindaco Marco Bucci ha sancito tutti i divieti per la notte di San Silvestro.

Ecco quelli validi su tutto il territorio cittadino:

Su tutto il territorio cittadino, dalle ore 19 del 31 dicembre 2023 alle ore 7 del 1° gennaio 2024, divieto di detenzione e uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico.

Su tutto il territorio cittadino dalle ore 19 del 31 dicembre 2023 alle ore 7 del 1° gennaio 2024, è vietata la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del Porto Antico.

Su tutto il territorio cittadino dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 7 del 1° gennaio 2024, è vietata la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici, compresa l’area del Porto Antico.

Su tutto il territorio cittadino dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 7 del 1° gennaio 2024, vietata la detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici, compresa l’area del Porto Antico. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone.

Qui invece i divieti per piazza De Ferrari e zone limitrofe (qui il dettaglio di tutte le vie coinvolte):