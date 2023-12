Weekend lungo di Capodanno a Genova e dintorni: i concerti e le feste in piazza per la sera di San Silvestro

Archiviato il Natale, le feste proseguono con la fatidica serata di San Silvestro che ci traghetterà nel 2024. Tantissimi eventi, feste e concerti organizzati nelle piazze di Genova e dintorni, non mancano le alternative per chi al classico veglione preferisce un appuntamento più tranquillo (qui tutti gli eventi di capodanno). Dalla musica al teatro, tra cibo, intrattenimento, cultura, festival e molto altro: ecco il meglio del weekend lungo nella nostra consueta top 10.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Tricapodanno a Genova

Anche quest'anno il Capodanno genovese si fa in tre. Si parte venerdì e sabato al Porto Antico con The Kolors e Mr Rain, quindi domenica 31 dicembre ecco l'atteso concerto targato Mediaset in piazza De Ferrari con grandi nomi della musica italiana. Scopri di più

2. Maurizio Lastrico al Politeama Genovese

San Silvestro all'insegna delle risate in teatro con lo spettacolo del celebre comico e attore genovese, che ritorna “A casa per le feste”. Scopri di più

3. Capodanno all'Acquario

Cenone e brindisi di mezzanotte nelle splendidi cornici del Padiglione Cetacei e delle sale Squali e Lamantini. Scopri di più

4. Capodanno a Sestri Levante

Musica dal vivo e dj set in piazza Matteotti, con l'irrinunciabile brindisi di mezzanotte. Scopri di più

5. Capodanno ad Arenzano

Serata in piazza Allende con musica, street food e il coinvolgente Divina Show. Scopri di più

6. Capodanno a Chiavari

Doppio appuntamento: Gnu Quartet e discoteca in piazza Mazzini, galà di ballo liscio al Porto Turistico. Scopri di più

7. Capodanno nel Parco dell'Aveto

Tante proposte per l'ultimo dell'anno: dalla festa in piazza a Santo Stefano d'Aveto, al cenone in rifugio con escursione sotto le stelle. Scopri di più

8. Capodanno a Portofino

Festa nella suggestiva piazzetta con effetto neve e brindisi di mezzanotte. Scopri di più

9. Capodanno al Teatro Garage con Marco Rinaldi

Si attende l'anno nuovo con divertimento garantito in compagnia del comico genovese. Scopri di più

10. Concerto di Capodanno

Conclusi cenoni e festeggiamenti, il nuovo anno si apre con il tradizionale Concerto di Capodanno e il Coro di voci bianche dell'Opera Carlo Felice Genova. Appuntamento lunedì nella Basilica della Santissima Annunziata. Scopri di più