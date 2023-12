Botti, contenitori in vetro e metallo e spray urticante: tutti i divieti di Capodanno

È stata ufficialmente emanata l'ordinanza anti-botti in vista del capodanno. Un provvedimento che era stato annunciato nelle ultime ore dal Comune e che ora è stato pubblicato anche sull'albo pretorio. Prevede divieti anche alla detenzione di spray urticanti e alla vendita di bevande in contenitori in metallo e vetro. Sono previste multe tra i 100 e i 500 euro per i trasgressori.

L'ordinanza cita i festeggiamenti con la previsione di un grande flusso di visitatori e turisti oltre a una grande partecipazione dei genovesi per gli eventi organizzati nell'area del Porto Antico e in piazza De Ferrari tra il 29 e il 31 dicembre. "È, tuttavia difficile - si legge nel documento - individuare esattamente altri luoghi ove, per via dei festeggiamenti, vi saranno ulteriori concentramenti di folla". I divieti nascono dal rischio di "uso improprio di artifici pirotecnici, con conseguenti situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone, determinato dall’allarme e il panico che si potrebbe ingenerare tra gli astanti, nonché per l’integrità fisica degli animali". E proprio le associazioni animaliste avevano lanciato un grido d'allarme in questo senso nelle ultime ore, chiedendo di non sparare botti.

L'ordinanza, inoltre, affronta il tema del consumo di bevande alcoliche e non, contenute in contenitori di vetro o metallo: "Analoga situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica potrebbe verificarsi in conseguenza della consumazione di bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro o di metallo, atteso che i contenitori stessi possono essere dispersi nell’ambiente e, con utilizzo improprio, trasformati in oggetti pericolosi per l’incolumità delle persone". I divieti riguardano infine gli spray urticanti per la difesa personale.

Il Comune ha quindi previsto diversi divieti, di seguito il dettaglio.

I divieti su tutto il territorio cittadino

Su tutto il territorio cittadino, dalle ore 19 del 31 dicembre 2023 alle ore 7 del 1° gennaio 2024, divieto di detenzione e uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico.

Su tutto il territorio cittadino dalle ore 19 del 31 dicembre 2023 alle ore 7 del 1° gennaio 2024, è vietata la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del Porto Antico.

Su tutto il territorio cittadino dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 7 del 1° gennaio 2024, è vietata la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici, compresa l’area del Porto Antico.

Su tutto il territorio cittadino dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 7 del 1° gennaio 2024, vietata la detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici, compresa l’area del Porto Antico. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone.

I divieti nell'area del Porto Antico, calata Mandraccio

Dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 7 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 7 del 31 dicembre 2023 divieto di detenzione e uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico.

Dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 7 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 7 del 31 dicembre 2023, vietao l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente.

Dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 7 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 7 del 31 dicembre 2023, vietata la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico.

Dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 7 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 7 del 31 dicembre 2023, vietata la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici.

Dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 7 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 7 del 31 dicembre 2023 vietata la detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone.

Dalle ore 16:30 del 29 dicembre 2023 alle ore 7 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 7 del 31 dicembre 2023, vietata la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. I suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso il punto di raccolta appositamente istituito per la loro custodia ubicato in area adiacente alla biglietteria dell’Acquario.

I divieti in piazza De Ferrari

Limitatamente all’area di Piazza De Ferrari e zone limitrofe, compresa nel perimetro tra le vie Vernazza, XX Settembre, Dante, Petrarca, Cardinal Boetto, Salita del Fondaco, vico San Matteo, vico Falamonica, via alla Cassa di Risparmio, via XXV Aprile incrocio via Roma e piazza Giorgio Labò.