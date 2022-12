La vecchia cabina telefonica diventa una libreria per bookcrossing: "Leggete, le gioie saranno più intense"

Era una vecchia cabina telefonica senza più uno scopo, ma adesso ha trovato una nuova vita in mezzo ai libri.

Così martedì, a Camogli (al Boschetto) è stato inaugurato uno spazio dedicato al book crossing, ricavato proprio nella vecchia cabina, trasformata in punto di raccolta e distribuzione di romanzi, saggi e altri testi.

Chi lo desidera può mettere a disposizione un libro, prendere un volume, leggerlo e riportarlo senza limiti di tempo: l'idea - secondo l'amministrazione comunale - è avere a disposizione libri pronti per essere letti da chiunque, in ogni momento. Senza dimenticare la gratuità del progetto, in un momento difficile per molte famiglie.

L'iniziativa è nata da una proposta della Banca del Tempo ed è stata sostenuta e incentivata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Camogli.

Sulla porta d'ingresso della cabina una foto di Umberto Eco con la sua celebre citazione "chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni" e le regole per partecipare al book crossing.

Fondamentalmente ci sono quattro cose da ricordare: il libro può essere sia restituito sia trattenuto, chi tiene un libro può portarne uno in sostituzione, non sono accettati libri scolastici, enciclopedie, raccolte di riviste e giornali, e poi libri in eccesso e depositati senza preavviso verranno rifiutati.

"La Banca del Tempo - spiega l'ente - promuove lo scambio di tempo e saperi, questa cabina ne è una pratica concretizzazione: anziché telefonate, si scambiano pagine scritte. Leggete, le gioie saranno più intense e i dolori meno acuti"