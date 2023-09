Br.El, il ponente solidale in ricordo di Eleonora Bruzzone, consigliera municipale mancata a 37 anni

Il ponente ricorda Eleonora Bruzzone, consigliera municipale del gruppo Vince Genova mancata lo scorso maggio ad appena 37 anni, dopo aver lottato contro una malattia. Ma soprattutto, ricorda il suo insegnamento: battersi sempre per aiutare gli altri. E così, dopo la prima data del memorial Br.El, questo agosto, al circolo Arci Pianacci, si replica sabato 30 settembre (la data prevista era il 23, ma è stata spostata causa maltempo) in piazza Dagnino, a Voltri, con un evento solidale.

Una giornata all'insegna dello sport per tutta la famiglia, per ricordare Eleonora che, essendo stata psicologa e avendo lavorato molto con i giovani, conosceva bene l'influenza benefica delle attività sportive: si inizia alle 9 con il torneo di calcetto dedicato ai bambini, alle 12 apertura stand gastronomico, poi alle 14 dimostrazione primo soccorso, alle 16 dimostrazione ballo hip hop, alle 16,30 esibizione di twirling, alle 17,30 di pattinaggio, alle 18 truccabimbi, alle 19 riapertura stand gastronomico per cenare, e infine alle 20,30 concerto di vari gruppi musicali. Il tutto organizzato dalla famiglia di Eleonora e dal Civ Voltri con il supporto dell'assessorato al Commercio, Artigianato, Proloco e Tradizioni del Comune di Genova, della Camera di Commercio Genova e Confcommercio Genova.

I proventi - come già per la manifestazione di agosto, quando erano stati raccolti più di duemila euro - saranno destinati, tramite la famiglia Bruzzone, all'acquisto di apparecchiature mediche a favore di pubbliche assistenze, ambulatori e con l'idea di ampliarsi agli ospedali. In più, prossimamente verrà fondata l'associazione Br.El per continuare a fare del bene.

"Eleonora ci ha insegnato ad aiutare agli altri - spiega la sorella Marcella a GenovaToday - e ci aveva detto che desiderava che proseguissimo su questa strada. Nel corso della sua malattia non sapevamo se sarebbe riuscita ad accedere gratuitamente a una cura sperimentale, dunque avevamo avviato una raccolta fondi per aiutarla. La generosità è stata tanta, e quello che è avanzato è stato donato per volontà di Eleonora in beneficenza, per le famiglie bisognose che ha conosciuto durante i suoi lunghi ricoveri in ospedale. Per continuare la sua opera, ad agosto è stato organizzato un torneo di beach volley da alcune persone meravigliose e amici di mia sorella come Giampiero Morstabilini. Quello del 30 settembre invece sarà il primo evento organizzato dalla famiglia. Ma vogliamo che sia solo l'inizio di un lungo percorso solidale, sempre sulle sue orme, fatto di eventi aperti e tutte le persone empatiche, di cuore, che vogliono aiutare il prossimo".

"Come Municipio - commenta l'assessora allo Sport Paola Pesce Maineri - daremo sempre il nostro supporto a queste iniziative, in memoria di Eleonora che anche in consiglio municipale con il gruppo di Vince Genova aveva avuto molte idee per aiutare le altre persone, anche con iniziative di aggregazione di questo tipo. Il torneo di beach volley al Pianacci di agosto è andato molto bene, tra iscrizioni e lotteria sono stati raccolti più di duemila euro di fondi, con una partecipazione attiva di tante realtà sportive del territorio".