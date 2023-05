È mancata a 37 anni Eleonora Bruzzone, consigliera del Municipio Ponente: sabato l'ultimo saluto

È mancata all'età di 37 anni Eleonora Bruzzone, consigliera del gruppo Vince Genova del Municipio Ponente con delega al sociale, pari opportunità e politiche femminili. La giovane donna era malata da tempo e la sua morte ha suscitato commozione e centinaia di commenti affettuosi da parte di chi l'ha conosciuta.

Venerdì sera alle 19 verrà recitato il rosario nella chiesa di Crevari, e il funerale si terrà sabato 13 maggio alle ore 10, sempre a Crevari.

"Eleonora era bella - scrivono sui social i colleghi del gruppo consiliare Vince Genova Maria Rita Campobasso, Michela Corronca, Paola Pesce Maineri, Simona Vallarino, Manuel Perno e Tommaso Boccanfuso - una di quelle belle persone che incontri sulla tua strada. Una di quelle persone che non conoscono il pregiudizio, che sono aperte e disposte ad accettare tutti i punti di vista. Una di quelle che cercano sempre la mediazione, si indignano per l'altrui insensibilità perché quasi non riescono a comprenderla. Aveva sempre la risposta giusta per tutto".

E poi un ricordo personale, sempre affidato a Facebook dai membri della forza politica che fa riferimento al sindaco Bucci: "Ieri le ho scritto per chiederle un consiglio e non mi ha risposto. Strano. Sono rimasta sorpresa perché lei c'era sempre: quando non riusciva a incontrarci fisicamente, lo faceva con tutti i mezzi che il nuovo mondo ci dà. Eleonora era elegante nei modi, nei gesti, nelle parole. Ha combattuto per gran parte della sua vita col sorriso. Se io avessi vissuto solo quel che so della sua battaglia, avrei odiato il mondo. Eleonora non odiava nessuno e guardava avanti con ottimismo. Non chiudo con frasi di circostanza, perché non le sarebbero piaciute. Spero di aver imparato qualcosa. Eravamo davvero un bel gruppo, Ele. Il tuo gruppo".

"Non ho parole - dice il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - e ho il cuore pieno di tristezza, nell’apprendere della scomparsa della nostra consigliera municipale Eleonora Bruzzone. In questo difficile momento porgo le più sentite condoglianze alla madre Clara, alle sorelle Marcella e Roberta e ai parenti tutti, anche a nome del consiglio, della giunta e del personale del Municipio per la perdita di Eleonora, una persona stupenda che ho avuto l’onore e il piacere di conoscere, frequentare e apprezzare. Un raro esempio di rettitudine, fermezza, sommate a intelligenza, sensibilità, empatia che ci mancherà tanto. La abbraccio, per un’ultima volta, serbando nella memoria la sua voce e il suo comportamento garbato, il suo dolce sorriso".

Tanti i commenti degli esponenti del mondo politico genovese che avevano lavorato con lei e che l'avevano conosciuta: "Ti ho vista giusto una settimana fa, in consiglio - scrive nella sua dedica social la vicepresidente del Municipio Ponente Lorella Fontana -. Avevamo in programma bei progetti insieme. Avevamo grande affinità sul piano del sociale, avevamo fatto alcune cose importanti sul piano istituzionale e coinvolgenti per la cittadinanza. Ne avevamo altre da fare. Ci hai insegnato che esistono giorni pieni d' amore, che compensano e danno la forza di proseguire. Ti ricorderò fortemente per il grande esempio che hai saputo essere". "Nemmeno t’immagini quante cose mi hai insegnato in questa breve strada che abbiamo percorso insieme. Porterò e porteremo avanti tutti i tuoi progetti perché sarai la luce che ci accompagnerà e guiderà. Spero di non deluderti mai, ti voglio un mondo di bene Ele" commenta la consigliera municipale Michela Corronca. "Ciao Eleonora, da oggi siamo tutti più poveri, ci hanno lasciato il tuo sorriso, la tua impagabile energia, il tuo entusiasmo, la tua gentilezza e la tua dolcezza" è il ricordo dell'assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova Mauro Avvenente.