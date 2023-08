Un torneo di beach volley per ricordare Eleonora Bruzzone

Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto si svolgerà, dalle 18.30 circa alle 22.30 circa, presso il campo da beach volley del Circolo Arci Pianacci (via della Benedicta 14) e con il patrocinio del Municipio VII Ponente, un torneo con finalità benefiche organizzato nel ricordo di Eleonora Bruzzone, consigliera municipale scomparsa pochi mesi fa, all’età di 36 anni, a seguito di una grave malattia.

Il ricavato del 'Memorial BrEl', che nella sua denominazione ricorda Eleonora con le iniziali del suo nome, sarà interamente destinato, tramite la famiglia di Eleonora, al sostegno per l’acquisto di attrezzature mediche. Un obiettivo che potrà essere raggiunto grazie alle quote di iscrizione ed all’assenza di costi (il torneo è ospitato gratuitamente dal Circolo Arci Pianacci e l’organizzazione è stata affidata a un gruppo di volontari capitanati da Giampiero Morstabilini, che già anni fa aveva organizzato un evento analogo per dare sostegno alle costosissime cure affrontate da Eleonora).

Le squadre saranno composte da un minimo di quattro elementi con formazioni miste, con almeno un ragazzo e una ragazza in campo. In caso di maltempo, le partite saranno disputate al coperto, presso l’attigua Sala Foglino, con fondo in parquet e con misure del campo per il beach volley. Nel corso del torneo, sarà disponibile un punto di ristoro, presso il bar del Circolo Arci Pianacci.

Le iscrizioni si sono chiuse lo scorso 18 agosto, con l’adesione di una ventina di squadre cui non è mancata né la voglia di partecipare né, ancor meno, la fantasia nella denominazione delle squadre: 'Non ho l’età', 'Beati gli ultimi', 'Beachers per caso', 'I mangia sabbia', ed altri ancora, come da calendario pubblicato sull’homepage del Circolo Arci Pianacci (www.pianacci.it).

"Un modo simpatico per ricordare, attraverso lo sport, l’amicizia e l’allegria - commentano gli organizzatori - una ragazza solare che nel suo breve percorso istituzionale ha saputo onorare, nonostante le difficoltà date dalla malattia, l’impegno per il Ponente cittadino assunto (alla prima candidatura) con i suoi elettori".