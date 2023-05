Waterfront di Levante: migliaia di firme raccolte per chiedere un'area cani

Tra le varie richieste dei cittadini a proposito dell'area del Waterfront di Levante, spunta anche quella per un'area cani, con una petizione che raccoglie più di duemila firme. A portare l'istanza in consiglio comunale, martedì 30 maggio, Arianna Viscogliosi (Vince Genova): "L'anagrafe canina registra circa 90mila cani in città, bisogna pensare al benessere degli animali di affezione. Si sono mobilitati tanti cittadini del municipio Medio Levante con circa 2.500 firme tra negozianti e residenti per richiedere, nella realizzazione del parco cittadino di piazzale Kennedy, legato ai lavori del Waterfront, un'area di sgambamento". La proposta era stata portata avanti anche a livello municipale da Lega e Vince Genova, con l'intenzione di richiedere anche una "spiaggia bau".

Il progetto del Waterfront che sta andando avanti e che ha visto nei giorni precedenti completato l'allagamento del canale, riguarda circa 65mila metri quadri: "Presto i cittadini vedranno anche la realizzazione del parco, e dunque chiedono un'area proporzionata almeno di mille metri quadri da destinare agli amici a quattro zampe" conclude Viscogliosi.

A rispondere, il vicesindaco Pietro Piciocchi che ha preso atto della sollecitazione per trasferirla a chi si sta occupando della progettazione dell'area, al fine di valutare se ci saranno le condizioni per un inserimento di quel tipo: "È una progettazione delicata, che vede anche un ruolo diretto dell'architetto Renzo Piano, ma è un'istanza che non mancheremo di rappresentare".