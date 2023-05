Waterfront, completato l'allagamento del canale

Oggi, lunedì 29 maggio alle ore 13, in occasione del completamento delle operazioni di allagamento del canale del Waterfront di Levante, si terrà un sopralluogo, aperto alla stampa, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, del vicesindaco Pietro Piciocchi.

Le operazioni di riempimento dei canali (15mila metri quadrati di superficie totale con una profondità di tre metri e mezzo, una capienza di 54mila metri cubi d'acqua e una lunghezza di circa 450 metri) sono proseguite per tutta la giornata di sabato. A procedura ultimata il Padiglione B Jean Nouvel si è trasformato in un 'isolotto' immerso nel mare.

I canali dispongono di un impianto tecnologicamente molto avanzato di ricircolo dell’acqua, detto 'talassotermico', farà in modo che le acque dei canali siano sempre limpide e pulite.

Le prossime tappe del progetto di realizzazione del Waterfront di Levante prevedono, entro la fine della prima settimana di giugno, la demolizione della paratia di ponente in calcestruzzo, l’installazione del ponte mobile sul canaletto tra i due nuovi edifici residenziali e il Palasport, lo smontaggio e la rimozione della paratia metallica di levante.

"La città cambia volto, non a parole ma con i fatti - ha dichiarato sabato 27 maggio il presidente della Regione -. Questo progetto simboleggia i profondi cambiamenti che Genova e la Liguria stanno realizzando in questi anni, e presto sarà in grado di offrire una risorsa in più nel già vivace settore della diportistica ligure, nella nautica e nel turismo, tutti settori strategici nella nostra economia. Vedere l'acqua nei canali del nuovo Waterfront è la dimostrazione che, con impegno e volontà, le opere possono essere realizzate, nei tempi prefissati".