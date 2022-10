Parco, posti auto interrati e area spettacoli: come cambierà piazzale Kennedy

Parco, un parcheggio con più di 600 posti auto e area spettacoli: è questo il futuro di piazzale Kennedy che verrà riqualificato nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante.

A chiedere lumi dell'avvenire dell'area, il consigliere comunale Alessio Bevilacqua (Lega) che ha presentato un'interrogazione proprio per sapere cosa succederà in questa zona da sempre strategica per il quartiere della Foce, prossimamente "cerniera" tra il Waterfront e il lungomare di corso Italia.

"Abbiamo inserito nei documenti programmatici - dice l'assessore Matteo Campora - l'intervento relativo alla realizzazione di un parcheggio e di un parco pubblico. È prevista un'autorimessa con 6-700 posti auto nel sottosuolo, attualmente è in fase di affidamento la progettazione di questo parcheggio che avrà diverse aree verdi sovrastanti".

Sopra, un parco pubblico di 40mila metri quadri, che sarà luogo di ritrovo e spazio di aggregazione per turisti e residenti: "Gli spazi pubblici - continua Campora - valorizzeranno il tessuto urbano della Foce e saranno costruiti all'insegna dell'accessibilità". L'area sarà suddivisa in tre fasce: quelle a nord e a sud saranno destinate ad alberi ad alto fusto come quelli del parco urbano all'interno del Waterfront. Queste aree verdi costituiranno una prosecuzione, di fatto, del parco interno.

Nella fascia centrale, compresa tra i due giardini, sorgerà un grande spazio pubblico che avrà la possibilità di ospitare eventi di diversa natura: dalla musica al teatro passando per lo sport. "A margini del parco saranno ricavate passeggiate con un nuovo percorso ciclopedonale che si porrà in continuità tra corso Italia e il Waterfront".

L'autorimessa - di un piano solo, interrato - verrà invece collocata sotto la fascia centrale, libera da alberi di alto fusto che hanno bisogno di diversi metri sotto terra per le radici.