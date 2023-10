B1. Esordio amaro in campionato per la Rimont Progetti Genova: ko casalingo con il Rubiera

Ieri la Rimont Progetti Genova ha iniziato il suo secondo campionato di Serie B1 incontrando sul taraflex di casa del PalaMaragliano la forte compagine emiliana della Giusto Spirito Rubiera (Reggio Emilia). In questa stagione la formazione ligure sarà spesso impegnata in lunghe trasferte che la porteranno in Emilia Romagna. L’incontro, sia per la caratura tecnica delle avversarie sia per la tensione del debutto, ha condizionato le ragazze di coach Zanoni e Corrado, quindi la partenza del primo set è stata inevitabilmente contratta. Da un certo punto in poi, comunque, Genova ha preso le misure delle avversarie e soltanto alcune imprecisioni nel finale non le hanno permesso di passare in vantaggio.

Nella seconda frazione di gioco, le emiliane sono partite subito forte e la reazione della Rimont Progetti non è stata in grado di colmare il gap ormai creato. Il terzo parziale ha visto le genovesi giocare finalmente come avevano dimostrato in alcuni tornei del pre-campionato, ma alla fine ha prevalso la maggior lucidità delle avversarie. Coach Zanoni ha così commentato il match: “Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, peccato per alcuni errori nel primo set che potevamo fare nostro. Il grande rimpianto lo abbiamo per il terzo parziale visto che, dopo aver condotto dall’inizio alla fine, ci siamo fatti raggiungere proprio nei momenti decisivi. Analizzeremo con calma quanto è successo e lavoreremo sodo per farci trovare pronti a Sassuolo”. Il tabellino del match:

RIMONT PROGETTI GENOVA-GIUSTO SPIRITO RUBIERA 0-3 (21-25, 15-25, 23-25)