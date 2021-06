Atletica in lutto: addio al maratoneta genovese Silvio De Florentiis

Bandiera del mezzofondo e della maratona per l'Italia, disputò le Olimpiadi di Roma nel 1960

Atletica leggera italiana in lutto per la morte di Silvio De Florentiis, maratoneta genovese nato nel 1935 che disputò le Olimpiadi di Roma nel 1960.

A darne notizia la Federazione Italiana di Atletica Leggera, il comitato regionale della Liguria lo ha ricordato attraverso un comunicato: «Martedì 15 giugno un destino crudele ci ha tolto Silvio De Florentiis, classe 1935, una bandiera del mezzofondo e della maratona azzurri negli Anni Sessanta. Cresciuto nella Sant'Ugo di Oregina, Silvio, per tutti "Sisso", sottoponendosi ad allenamenti all'avanguardia, assurse a una dimensione nazionale vincendo i titoli italiani di maratonina e arrivando a correre i 5000 in 14'39" e i 10000 in 30'16" nel 1959».

«Gareggiò poi con la Trionfo Ligure - prosegue la Fidal - ed ebbe l'onore di gareggiare nella Maratona olimpica di Roma del 1960, quando chiuse al 38° posto in 2h31'54", correndo al fianco del più grande maratoneta di tutti i tempi: Abebe Bikila. Una volta cessata l'attività (sette le maglie azzurre a cavallo fra 1960 e 1965, record italiani ora in pista e 20 km ), divenne allenatore curando la preparazione di molti runner».

I funerali si terranno giovedì 17 giugno in piazza Frassinetti a Quinto alle ore 10.