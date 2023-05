A Genova anche il titolo di Capitale dello Sport del Mediterraneo 2024

Dopo il titolo di Capitale europea dello Sport 2024, nuovo importante riconoscimento sportivo per la città di Genova, che, lunedì 22 maggio 2023 presso il Salone d'Onore del Coni di Roma, durante la XXXV edizione del Galà 'European City of Sport', ha ricevuto da Aces Europe il nuovo titolo onorifico di Capitale dello Sport del Mediterraneo 2024 e la relativa bandiera.

A rappresentare il Comune di Genova è stata l'assessore allo sport, Alessandra Bianchi, presente alla cerimonia organizzata da Aces Europe per premiare i Comuni italiani riconosciuti per il biennio 2023-2024 quali European City/Town/Community of Sport.

La cerimonia ha visto la consegna delle benemerenze europee dello sport e della salute 2022/2023 ai sindaci, assessori, dirigenti e atleti dello sport italiano e del Movimento Sportivo Sociale (Msp) Italia. Erano presenti le massime cariche sportive italiane ed europee: Giovanni Malagò, presidente Coni; Vito Cozzoli, presidente e ad Sport e Salute; Luca Pancalli, presidente Cip; Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci; Andrey Kovatchev, europarlamentare e presidente Group Consultatif Européen (Gce); Brando Benifei, europarlamentare e presidente Egfa; Rosanna Conte, europarlamentare e delegata Aces Europe per il Triveneto; Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e presidente Asi; Gian Francesco Lupattelli, presidente Aces Europe e presidente Msp Italia.

Nel pomeriggio, l'assessore Bianchi ha partecipato al workshop organizzato dall'Istituto per il Credito Sportivo e dedicato alle nuove opportunità di finanziamento previste per il mondo sportivo.

"La nomina di Genova a Capitale dello Sport del Mediterraneo 2024 è motivo di grande orgoglio ed è un grande piacere aver ricevuto la bandiera rappresentativa nel Salone d'Onore del Coni alla presenza delle massime autorità del mondo sportivo - dichiara l'assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi -. Un ulteriore riconoscimento, che si unisce a quello già assegnatoci da Aces Europe di Capitale europea dello Sport 2024 e che giunge ad un mese dall'arrivo di The Ocean Race, la regata in equipaggio più estrema di sempre, che, per la prima volta nella sua storia, arriva in Italia e nel Mar Mediterraneo, avendo scelto Genova per il suo Grand Finale".

"Si tratta - continua l'assessore - di una grandissima manifestazione sportiva che ci permette di promuovere il nostro territorio, il nostro Made in Italy, con tutte le sue eccellenze in giro per il mondo. Genova in questi anni è e sarà al centro dello sport europeo e il 2024 sarà costellato di grandi appuntamenti agonistici ai quali affiancheremo numerose iniziative per promuovere l'attività sportiva a 360 gradi, in linea con la nostra idea dello sport come asset strategico per la tutela della salute e la promozione di stili di vita più sani e consapevoli. Un ringraziamento ad Aces per il costante e prezioso lavoro che svolge oltre che per il riconoscimento dato alla nostra città".