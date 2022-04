Il big match Voltrese-Serra Riccò finisce senza vincitori

La Voltrese cercava la fuga, il Serra Riccò puntava al sorpasso e invece tutto resta come prima. La prima della classe e la seconda del campionato di Promozione girone A si fermano sull'1-1 e rimangono al proprio posto con 59 e 57 punti, alla fine forse a godere più di tutti è la Praese, terza, che sale a quota 56 e recupera due punti su entrambe dopo il successo 1-0 sul Camporosso.

La supersfida inzia subito a ritmi alti ed è la Voltrese a spezzare l'equilibrio dopo appena sette minuti di gioco con Nelli che insacca su cross di Scalzi, dopo che un minuti prima Ilardo aveva salvato sulla linea. Davanti ad un grande pubblico ci prova anche Stradi ma la sua punizione viene disinnescata da Secondelli.

Al 30' squillo del Serra Riccò che pareggia la situazione grazie all'ormai solito Lobascio, bomber implacabile che trasforma il rigore che vale l'1-1, Nella prima frazione ci provano ancora Preti e Stradi ma senza fortuna.

Nella ripresa non succede quasi più nulla, se non un tocco poco preciso di Lobascio e una punizione di Ilardo che non mette in difficoltà Secondelli. Il big match termina in parità, nessuno allunga, nessuna sorpassa e i verdetti sono tutti rimandati alle ultime due giornate di campionato.