Il Via dell'Acciaio si prende l'andata del playout con la Veloce

Vince 2-0 il Via dell'Acciaio sul campo della Veloce e mette una seria ipoteca per il passaggio del turno nei playout di Promozione girone A. I genovesi domenica prossima avranno un grosso vantaggio per accedere alla finale contro una tra Colli Ortonovo e Little Club James con i primi che hanno vinto 2-1 oggi nella sfida di andata.

Il Via dell'Acciaio si porta in vantaggio dopo appena quattordici minuti con un'astuzia di Albertoni. Il giocatore direttamente su punizione fa passare la palla sotto la barriera e soprende Cerone per l'1-0.

Il sigillo sulla vittoria arriva nella ripresa e precisamente al 77'. Questa volta è il numero 9 Messina a infilare la palla in rete su passaggio di Mboge. Il contropiede vincente vale 2-0 e una bella fetta di passaggio del turno. Domenica prossima la Veloce dovrà compiere una vera e propria impresa per non retrocede direttamente in Prima Categoria.