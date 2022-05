Ultima giornata di Serie D con verdetti già scritti per Ligorna, Sestri Levante e Lavagnese

Nessun patema e nessuna ambizione. L?ultima giornata del campionato di Serie D sarà a tutta tranquillità per il Ligorna che grazie all?1-1 contro il Pont Donnaz dell'ultimo turno ha centrato la salvezza. Gli uomini di Roselli affronteranno così il Casale con la testa sgombra, così come faranno i piemontesi che già sanno di continuare la propria stagione ai playoff.

Più delicata la sfida del Sestri Levante. I corsari sono noni con 51 punti, non possono più raggiungere i playoff e sono salvi da tempo, l?obiettivo stagionale è stato centrato, così non è invece per il Vado che ha bisogno di punti per l?aritmetica certezza di rimanere in Serie D il prossimo anno. Li cercherà al Sivori con calcio d?inizio alle 16.

Già retrocessa è invece la Lavagnese che affronta il Borgosesia, squadra a metà classifica. I bianconeri hanno un solo obiettivo ormai, cercare di strappare il terzultimo posto all?Imperia nella speranza di un eventuale ripescaggio per il prossimo campionato di D.