La Genova Calcio si arrende al Taggia

Altra giornata sfortunata per la Genova Calcio che si arrende sul campo del Taggia per 2-1. I genovesi collezionano così la quarta sconfitta in sette gare dei playoff di Eccellenza e restano al penultimo posto con cinque punti, i sogni di gloria sono definitivamente sfumati. Il Taggia invece grazie a questi tre punti sale al secondo posto a meno cinque dalla Fezzanese.

La sfida inizia a rimti veloci e il primo tempo è subito ricco di emozioni. Passano in vantaggio i padroni di casa al 22' con Orengo che di testa insacca alle spalle di Dondero. La reazione degli ospiti è però immediata, palla al centro del campo, passano solo due minuti e Ozuna firma il pari che resiste fino alla fine della prima frazione.

Nella ripresa le due squadre si affrontano a viso aperto ma è il Taggia ad avere le maeglio. Decisivo per il risultato finale è il gol a un quarto d'ora dalla fine di Carletti che regala i tre punti i suoi e stende la Genova Calcio.

I biancorossi domenica prossima torneranno in campo, in casa, contro il fanalino di coda Finale unica squadra ancora senza vittorie nella seconda parte della stagione mentre il Taggia affronterà in trasferta il Canaletto con un orecchio ben rivolto alla sfida tra Fezzanese e Rapallo Rivarolese, nella speranza che la capolista non riesca a vincere, solo così potrà ancora sognare la Promozione.