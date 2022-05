Il Sestri Levante si ferma contro la Caronnese

Squadra in casa

Squadra in casa Sestri Levante

Il sogno playoff sfuma per il Sestri Levante che oggi vengono sconfitto in casa dalla Caronnese per 4-1. I corsari si fermano dopo dieci risultati utili consecutivi e dicono addio al quinto posto ormai troppo distante. I liguri sono comunque ormai salvi da tempo e hanno raggiunto l'obiettivo stagionale.

La gara di oggi, iniziata con l'omaggio al tifoso Nicola Caranza scomparso a gennaio, è un monologo degli ospiti che prima colpiscono un legno con Arpino e al 15' passano con Esposito. Il raddoppio arriva al 39' con il destro vincente di Putzolu. Prima del duplice fischio il Sestri ha un sussulto che porta al gol di Parlanti.

A inizio ripresa segna ancora Palanti ma l'arbitro annulla, dopo lo spavento la Caronnese chiude la gara, anche grazie ad Ansaldi che salva tutto su Mesina. Nel finale arrivano i gol del poker: prima Rocco infila sotto porta, poi Santi su punizione batte Salvalaggio.

Il tabellino

SESTRI LEVANTE-CARONNESE 1-4

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Salvalaggio; Pane, Grosso, Maffezzoli; Masini (30’ st Podda), Parlanti, Soplantai, Cirrincione (37’ st Pantini), Furno (36’ st Gualtieri); Mesina (24’ st Ferretti), Marquez. A disp.: Tozaj, A. Bianchi, Nenci, Podda, Ferretti, Gualtieri, Costa, Pantini, Marzi. All.: Fossati.

CARONNESE (3-5-2): Ansaldi; Lazzaroni, Arpino, Galletti; Sardo (9’ st Coghetto), Putzolu, Vernocchi (29’ st Cretti), F. Esposito (24’ st Tunesi), De Lucca; Santi (44’ st Folla), Rocco (24’ st R. Esposito). A disp.: Angelina, Cosentino, Zeroli, Sapio. All.: Scalise.

ARBITRO: Grassi di Forlì.

MARCATORI: pt 15’ F. Esposito, 39’ Putzolu, 45’ Parlanti; st 23’ Rocco, 27’ Santi.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 300 circa. Espulso: 32’ st Soplantai (S) per fallo. Angoli 7-2. Recupero 1’, 6’.