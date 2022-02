Domenica da brividi con il derby ligure Lavagnese-Ligorna

Novanta minuti di fuoco al Riboli nel defrby ligure tra Lavagnese e Ligorna. I padroni di casa sono in crisi, non vincono da tempo e nelle ultime cinque giornate hanno conquistato solo due punti. La squadra di Fasano è penultima in classifica a quota 17 punti, al momento sarebbe retrocessa, ma ha l'Imperia nel mirino a soli tra passi di distanza. Il Ligorna è a quota 23 ed è in lotta per provare ad uscire dalla zona playout. I tre punti servirebbero ad entrambe, e alla vigilia del match a introdurre i temi della partita è il mister dei genovesi Roselli.

"Ci sono parecchie partite tra squadre liguri - spiega il tecnico - penso che sarà una bella sfida. Siamo due squadre impelagate in questa situazione di classifica per cui, seppur non decisiva, è comunque molto importante. In questo ciclo di 7 partite in 21 giorni ogni squadra deve fare più punti possibile superando questa fase con tante sfide e zero allenamenti"

Sugli avversari Roselli dice «Anche la Lavagnese, come la Caronnese, è allenata da un mio ex giocatore: Fasano, capitano del Pavia che ho allenato. Lui e Scalise sono giocatori che si sono fatti della Serie B e tanta Serie C da calciatori. Nonostante siano giovani hanno quindi molta esperienza. Per giocare a certi livelli devi avere una buona dose di carattere e già allora si vedeva che avrebbero fatto gli allenatori. La Lavagnese è una squadra che cerca sempre di giocare e che ha acquisito il carattere di Fasano, un carattere giusto per fare questo mestiere».

Questo il commento sulla condizione della squadra: «Sicuramente dobbiamo fare del turnover. Dobbiamo valutare un paio di ragazzi per capire quanto minutaggio possano avere. Cerchiamo ora di raccogliere più punti possibile per ripartire poi con concetti su cui lavorare in allenamento, senza essere costretti a preparare una partita dietro l’altra».