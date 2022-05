Lavagnese, la vittoria con il Chieri sfuma all'ultimo secondo

La Lavagnese è viva, ma con il Chieri è più l'amaro in bocca per la vittoria sfumata che la felicità per il punto guadagnato contro una squadra che si sta giocando i playoff. Il 2-2 finale permette ai liguri di rimanere agganciati all'Imperia, che pareggia a sua volta con il Pont Donnaz. Entrambe le compagini sono penultime a trenta punti, nelle prossime due giornate si deciderà chi parteciperà ai playout e chi invece retrocederà direttamente.

La sfida di oggi regala mille emozioni. La prima al 26' con Balan che porta in vantaggio gli ospiti, ma non fa per niente sprofondare nell'incubo i padroni di casa che, anzi, rispondono nella maniera migliore. Nel giro di quattro minuti infatti la Lavagnese ribalta tutto con le reti di Casagrande al 28 e di Olivieri al 32'.

Nella ripresa la partita diventa tesa, tanti cartellini e molte sostituzioni, a spezzettare il gioco, a provarci di più è il Chieri ma senza fortuna almeno fino agli ultimi minuti quando arriva il 2-2. Al 95' l'arbitro vede un contatto in area tra Gatelli e Varvelli e decreta la massima punozione che Ponsat trasforma. Il finale è una corrida con due espulsi nel Chieri, D'Glio e D'Ippolito.

Domenica prossima sfida decisiva per la Lavagnese che affronta l'Asti, in piena lotta per cercare di evitare i playout. L'Imperia invece sfiderà il Fossano in casa.