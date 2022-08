Serie C, il calendario dell'Entella

Serie C

Serie C Girone B

Il caos è finito e anche la Serie C è pronta a partire. Dopo una lunga telenovela e la decisoni di ieri del Consiglio di Stato finalmente è stato stilato il calendario del terzo campionato italiano. L'Entella esordirà il 4 settembre contro la Torrese e concluderà la sua corsa nella stagione regolare il 23 aprile con il Siena. Di seguito tutte le partite dei chiavaresi come indicate dal sito ufficiale della società:

1° giornata 4 settembre Entella-Torres

2° giornata 11 settembre Alessandria-Entella

3° giornata 14 settembre Entella-Rimini

4° giornata 18 settembre Carrarese-Entella

5° giornata 25 settembre Gubbio-Entella

6° giornata 2 ottobre Entella-Imolese

7° giornata 9 ottobre Fermana-Entella

8° giornata 16 ottobre Entella-Olbia

9° giornata 19 ottobre Montevarchi-Entella

10° giornata 23 ottobre Entella-Ancona

11° giornata 30 ottobre Fiorenzuola-Entella

12° giornata 6 novembre Entella-Reggiana

13° giornata 13 novembre Entella-Cesena

14° giornata 20 novembre San Donato Tavarnelle-Entella

15° giornata 27 novembre Entella-Vis Pesaro

16° giornata 30 novembre Pontedera-Entella

17° giornata 4 dicembre Entella-Lucchese

18° giornata 11 dicembre Recanatese-Entella

19° giornata 18 dicembre Entella-Siena

20° giornata 23 dicembre Torres-Entella

21° giornata 8 gennaio Entella-Alessandria

22° giornata 15 gennaio Rimini-Entella

23° giornata 22 gennaio Entella-Carrarese

24° giornata 29 gennaio Entella-Gubbio

25° giornata 1 febbraio Imolese-Entella

26° giornata 5 febbraio Entella-Fermana

27° giornata 12 febbraio Olbia-Entella

28° giornata 19 febbraio Entella-Montevarchi

29° giornata 26 febbraio Ancona-Entella

30° giornata 5 marzo Entella-Fiorenzuola

31° giornata 12 marzo Reggiana-Entella

32° giornata 15 marzo Cesena-Entella

33° giornata 19 marzo Entella-San Donato Tavarnelle

34° giornata 26 marzo Vis Pesaro-Entella

35° giornata 2 aprile Entella-Pontedera

36° giornata 8 aprile Lucchese-Entella

37° giornata 16 aprile Entella-Recanatese

38° giornata 23 aprile Siena-Entella