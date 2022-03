Sampdoria Women, bastano quattro minuti per battere la Fiorentina

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria Femminile

La Sampdoria Women vince ancora e lo fa in maniera netta regolando la Fiorentina 2-0. La sfida del Garrone si decide tutta nel finale del primo tempo e regala il secondo successo di fila alle blucerchiate dopo la vittoria sul Pomigliano. La squadra genovese ha quindi rialzato la testa dopo le sconfitte con Milan e Sassuolo.

Il copione della gara però non è quello che ci si potrebbe aspettare guardando il risultato. La Fiorentina infatti parte forte e nei primi trenta minuti mette alle corde le blucerchiate divorandosi anche un paio di ghiottissime occasioni per il vantaggio.

Gol sbagliato, gol subito dice la regola non scritto del calcio e così la Samp tra il 36' e il 40' compie il blitz che sarà decisivo per il match. Prima Wagner segna con un tiro befffardo che inganna Tasselli, poi è Martinovic, ex della gara, che segna con una bordata da posizione defiliata.

Nella ripresa la Samp resiste agli attachi avversari anche con un po' di fortuna, è il palo a fermare la conclusione di Giacinti a metà seconda frazione. Poi sale in cattedra Tamperi che ferma Huchet e Lundin e blinda i tre punti blucerchiati.

Sampdoria-Fiorentina 2-0: il tabellino

Sampdoria-Fiorentina 2-0

Reti: p.t. 36′ Wagner, 40′ Martinovic.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Auvinen, Pisani, Spinelli, Giordano; ?on?, Wagner (23′ s.t. Martínez), Fallico; Rincón (38′ s.t. Novellino); Tarenzi, Martinovic (16′ s.t. Rizza).

A disposizione: Ortiz, Boglioni, Bargi, Helmvall, Bursi, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Fiorentina (4-3-1-2): Tasselli; Cafferata (38′ s.t. Catena), Breitner, Tortelli, Vigilucci; Huchet, Mascarello (1′ s.t. Lundin), Monnecchi (33′ s.t. Baldi); Boquete; Sabatino, Giacinti,

A disposizione: Bartalini, Russo, Kravec’, Vitale, Aronsson, Fortunati.

Allenatore: Panico.

Arbitro: Andreano di Prato.

Assistenti: D’Angelo di Perugia e Barcherini di Terni.

Quarto ufficiale: Mihalache di Terni.

Note: ammonita al 35′ s.t Martínez per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.